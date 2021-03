Gli ascolti del primo Sanremo senza pubblico sono una delusione

AGI - Ascolti in netto calo per la prima serata del Festival di Sanremo edizione 2021, la prima senza pubblico. I telespettatori che hanno Sono stati 11 milioni 176mila i telespettatori che hanno seguito la prima parte della serata inaugurale con uno share del 46,4%.

La seconda parte ha registrato 4 milioni 212 mila spettatori e share del 47,8%. Lo scorso anno la prima parte venne seguita da 12 milioni 480 mila spettatori con share del 51,2%, mentre la seconda da 5 milioni 697mila spettatori e share del 56,2%.

Ascolti notevoli per la prima serata del Festival di Sanremo 2020 con direttore artistico e conduttore Amadeus: ieri la media spettatori è stata di 10 milioni e 58 mila, con la media share del 52,2%. Rispetto al Festival di un anno fa, direttore artistico e conduttore Claudio Intanto, sul fronte della gara, è Annalisa con il brano "Dieci" a guidare la classifica dei 13 Big che si sono esibiti all'Ariston nella prima serata. A votare è stata la giuria demoscopica, che mercoledì sera si pronuncerà sulle esibizioni degli altri 13 big in gara.

A seguire ci sono nell'ordine Noemi, Fasma, Francesca Michielin-Fedez, Francesco Renga, Arisa, Maneskin, Max Gazzè, Colapesce-Di Martino, Coma_Cose, Madame, Ghemon e Aiello.

In chiusura di show Matilda De Angelis è stata protagonsita di un lungo sketch sul bacio immortalata da una foto, scattata il 14 agosto 1945 dal fotografo Alfred Eisenstaedt durante le manifestazioni spontanee di gioia per la fine della guerra a New York e pubblicata dalla rivista 'Life'. L'immagine diventò il simbolo della felicità degli americani per la fine della Seconda guerra mondiale. Questa foto, in cui un marinaio bacia un'infermiera, è sytata per parlare del bacio citando anche Edmond Rostand e il 'Cyrano de Bergerac' in termini romantici, poetici o sensuali.

In realtà chi ha scritto il testo e ideato lo sketch probabilmente ignora che la foto con l'avvento del femminismo perse gran parte del suo fascino e più che un gesto romantico quella del marinaio verso l'infermiera fu interpretato come una sorta di violenza.

La protagonista dell'istantanea, infatti, Greta Zimmer Friedman, che faceva l'infermiera presso un dentista di Times Square, ha rivelato in un'intervista del 2005 per il progetto Veterans History che "non era proprio un bacio, era solo qualcuno che festeggiava, non era un evento romantico. Ma solo un modo per ringraziare Iddio che la guerra fosse finita", aggiungendo poi: "Quell'uomo era molto forte. Io non lo stavo baciando. Fu lui a baciare me".

In quanto al militare, si chiamava George Mendonsa e in qualche modo confermo' in un'intervista alla Cnn che non si tratto' di nulla di romantico: "Arrivammo a Times Square quando vidi l'infermiera. Avevo bevuto qualche drink, ed ebbi l'istinto di afferrarla". Un bacio rubato, dunque.

La prima serata si è conclusa con un duetto di Fiorello e Matilda De Angelis con "Ti lascerò" il brano di grandissimo successo che diede a Fausto Leali e Anna Oxa la vittoria al Festival di Sanremo nel 1989.