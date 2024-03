Garrone: "Grazie per chi ha tifato, il viaggio di 'Io Capitano' continua"

Oppenheimer una 'bomba' sull'Academy. Sette premi oscar

Le candidature per il film di Christopher Nolan erano 13, ma le statuette più prestigiose non sono sfuggite. Film, regia, attori maschili protagonista e non protagonista si aggiungono ai premi prestigiosi già incassati e al successo di pubblico che ha portato a quasi un miliardi di dollari al box office