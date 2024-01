'Baby Yoda' avrà un film tutto suo

AGI - Baby Yoda sta per arrivare sul grande schermo. Uno dei personaggi più amati dai fan sarà il co-protagonista di un nuovo film di Star Wars intitolato "The Mandalorian & Grogu", secondo l'ultimo annuncio da Lucasfilm. Il film sarà diretto da Jon Favreau, creatore di "The Mandalorian", la serie in cui ha debuttato il piccolo eroe.

La serie segue il misterioso cacciatore di taglie Din Djarin (Pedro Pascal) che viene incaricato di consegnare un'adorabile creatura verde di nome Grogu a un sinistro cliente. Ma l'uomo finisce per instaurare una forte amicizia con la creatura, che sembra appartenere alla stessa specie aliena di Yoda, uno dei protagonisti dei film originali di Star Wars, spingendo i fan a soprannominarlo "baby Yoda". Da quando è stato introdotto nell'omonima serie Disney+, The Mandalorian è diventato uno dei nuovi personaggi più popolari e acclamati dalla critica nell'universo di Star Wars.

I dettagli della trama della nuova pellicola rimangono nascosti ma Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha definito la storia “perfetta per il grande schermo”.

Amo raccontare storie ambientate nel prolifico mondo creato da George Lucas. L'idea di portare sul grande schermo l'apprendista Grogu è molto emozionante" (Jon Favreau)

Non è invece arrivata la conferma se Pascal riprenderà il suo ruolo televisivo nel film, che entrerà in produzione quest'anno.Il film dovrebbe diventare il primo film di Star Wars dal 2019, quando "Star Wars: Rise of Skywalker" incassò 1 miliardo di dollari al botteghino nonostante le recensioni tiepide. Non esiste una data di uscita per "The Mandalorian & Grogu", anche se nel calendario Disney il prossimo film di Star Wars è previsto per il maggio 2026.