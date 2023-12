Morto Tom Wilkinson, star di 'Full Monty'

AGI - È morto a 75 anni l'attore britannico Tom Wilkinson, noto per film come 'Full Monty', 'Shakespeare In Love' e 'Marigold Hotel'. Ha ricevuto in totale sei nomination ai Bafta (ne vinse uno per Full Monty nel '97) e due nomination agli Oscar, per 'Michael Clayton' e 'In The Bedroom'. È apparso anche in 'Grand Budapest Hotel' e 'La ragazza con l'orecchino di perla'.

Con più di 130 tra film e tv, Wilkinson si è trovato a suo agio in drammi in costume come 'Ragione e sentimento' del 1995 e 'Belle' del 2013, cosi' come ha interpretato menti criminali in pellicole come 'Rush Hour' al fianco di Jackie Chan nel 1998, o 'RocknRolla' di Guy Ritchie nel 2008.