'Io Capitano' entra nella short list degli Oscar

'Io capitano' di Matteo Garrone è nella shortlist dei 15 migliori film internazionali candidati all'Oscar. L'elenco è stato ufficializzato oggi. La nomina arriva dopo quella dei Golden Globe avvenuta negli scorsi mesi.

Le altre pellicole in gara

I 15 film scelti tra quelli provenienti da 88 paesi sono oltre a 'Io capitano', "Amerikatsi" dell'Armenia, "The Monk and the Gun" del Buthan, il danese "The Promised Land", il finladese "Fallen Leaves", il francese "The Taste of Things", il tedesco "The Teachers' Lounge", l'islandese "Godland", il giapponese "Perfect Days", il messicano "Totem", "The Mother of All Lies" del Marocco, lo spagnolo "Society of the Snow", il tunisino "Four Daughters", l'ucraino "20 Days in Mariupol" e per la GRan Bretagna "The Zone of Interest"

La scelta italiana

Questa la motivazione ufficiale che ha portato il nostro Paese a candidare la pellicola alla kermesse americana: "Per aver incarnato con grande potenza e maestria cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità. Creando un'epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni, in una dimensione di profonda umanità".