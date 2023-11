AGI - L'impresa di produzione di Robert De Niro, Canal Productions, dovrà pagare 1,2 milioni di dollari (1,1 milioni di euro) all'ex assistente della star di Hollywood, Graham Chase Robinson, per discriminazione di genere. Lo ha stabilito una giuria, secondo la quale però l'attore e regista non è personalmente colpevole.

After Robert De Niro and his former assistant each testified in a civil trial, a jury awarded Graham Chase Robinson $1.26 million.



