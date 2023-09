La moglie di Bruce Willis: "Non so se è cosciente della malattia"

AGI - "Non sappiamo se sia cosciente della sua malattia". Lo ha detto la moglie dell'attore Bruce Willis, Emma Heming riferendosi alla demenza frontotemporale che lo ha colpito.

Heming Willis, partecipando allo show americano "Today" per parlare di questa malattia durante la Settimana mondiale di sensibilizzazione sulla demenza frontotemporale, ha commentato quanto sia stato difficile affrontare le conseguenze del male.

"E' difficile per la persona diagnosticata e anche per la sua per la famiglia. (...) Quando dicono che è una malattia familiare, lo è davvero", ha detto la modella 45enne.

Nonostante la diagnosi, "cose belle" hanno continuato ad accadere nelle loro vite e ha assicurato che Willis vorrebbe che sia lei che le sue figlie potessero continuare a godersi la "gioia della vita". L'attore Bruce Willis si è ritirato nel 2022 dopo l'annuncio di soffrire di afasia, un disturbo del linguaggio.

La conferma della demenza di cui soffre, che colpisce il lobo frontale del cervello e provoca alterazioni del comportamento, oltre a disturbi della parola, è arrivata nel febbraio di quest'anno dopo una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia attraverso i social network e da allora dai suoi familiari. Si sono presi cura dell'attore.

Per quasi quattro decenni Willis ha recitato in numerosi successi a partire da "Die Hard" (1988) e i suoi sequel, e altri titoli come "Armageddon" (1998) o "Il sesto senso" (2001). Ha vinto un Golden Globe (è stato nominato cinque volte) e un Emmy (su tre nomination).