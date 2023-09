Al via il Netpitch, la 'via breve' per far arrivare le idee ai produttori

AGI - Sono aperte le iscrizioni per gli autori che intendono partecipare al #NETPITCH 2023, il concorso dedicato ai prodotti audiovisivi, lungometraggi, serie Tv e docuserie. L’iniziativa, nata dal modello industriale inventato e registrato dalla WGI – Writers Guild Italia e da diverse edizioni ormai sposata dall’APA – Associazione Produttori Audiovisivi, ha il supporto della Roma Lazio Film Commission e quest’anno consente di conoscere le preferenze sul mercato di 23 società di produzione dell’audiovisivo.



#NETPITCH è un'opportunità di incontro e dialogo tra autori e produttori in cerca di nuove storie da proporre al pubblico. Sempre di più si sta affermando come strumento fondamentale attraverso cui nuovi e originali progetti destinati al mondo dell’audiovisivo possono essere introdotti nel mercato nazionale e internazionale.



Al fine di favorire gli autori verso una scelta più mirata dei progetti da proporre al concorso, le 23 società di produzione che partecipano al #NETPITCH 2023 hanno indicato i generi e i formati a cui sono più interessate.



I progetti seriali risultano essere quelli su cui i produttori riversano la maggior attenzione (90,9%), seguiti dai lungometraggi (77,3%), mentre i format TV sono quelli che riscuotono il minor interesse (4,5%). Per quanto riguarda invece i generi, il dramma risulta essere quello di maggior richiamo (90,9%), seguito dalla commedia (81,8%), mentre giallo, sentimentale, biografico e thriller si assestano quasi all’unisono in una fascia medio alta (oltre il 70% circa).

Tra le importanti novità dell’edizione 2023 del concorso #NETPITCH figura un nuovo meccanismo di selezione, più conforme agli standard dell’industria internazionale, che consentirà di giungere alla definizione di un vero e proprio accordo contrattuale per garantire la massima trasparenza nel rapporto autore-produttore.



Gli autori interessati a partecipare al concorso #NETPITCH 2023 potranno iscriversi a partire dal 20 settembre compilando in ogni sua parte la domanda di iscrizione, sotto forma di Modulo Google, che sarà disponibile a questo indirizzo fino al 9 ottobre. Nel caso in cui il progetto sia presentato da un team occorre compilare una sola domanda, indicando i nomi di tutti gli autori

Possono concorrere in via esclusiva i progetti seriali o di lungometraggio di cui gli autori abbiano la piena titolarità, liberi da vincoli e opzioni. Ogni autore potrà partecipare con un massimo di tre progetti.



Le fasi principali dell’iniziativa:

ISCRIZIONI: dal 20 settembre al 9 ottobre per gli autori.

PRIMA SELEZIONE: entro il 7 novembre i produttori potranno presentare la lista dei progetti selezionati – sulla base di Logline e Cover Slide – che saranno qualificati a passare alla seconda fase, quella di approfondimento, attraverso la lettura dei Pitch Deck.

SECONDA SELEZIONE: entro il 30 novembre i produttori presenteranno la propria lista finale di progetti selezionati – sulla base del Pitch Deck – che potranno arrivare all’incontro di persona.

PITCH: tra l’11 e il 15 dicembre 2023 avranno luogo i pitch in presenza, one-to-one, gli autori selezionati per il pitch saranno convocati entro il 7 dicembre (il calendario definitivo sarà stabilito in base al numero di opere selezionate).

Il regolamento del concorso con tutti i dettagli per le iscrizioni è consultabile sui siti di WGI e APA.