A Venezia oggi gli ultimi tre film in concorso

AGI - Ultimi tre film in concorso alla Mostra del cinema di Venezia presentati alla vigilia della consegna del Leone d'oro. Si parte da 'Kobieta Z... (Woman of)' dei registi polacchi Magorzata Szumowska e Michal Englert, un film che, sullo sfondo della trasformazione della Polonia nel passaggio dal comunismo al capitalismo, attraversa quarantacinque anni della vita di Aniela Wesoy, raccontando il suo percorso alla ricerca della liberta come donna trans. La protagonista affronta difficoltà in famiglia e situazioni complicate nell'ambiente dove vive.

Poi sarà la volta di una pellicola francese in cui c'è anche un po' d'Italia, 'Hors-Saison' di Ste'phane Brize' con Alba Rohrwacher insieme a Guillaume Canet, Sharif Andoura e Lucette Beudine. È un film sul ritrovarsi e sul tempo che passa. Mathieu vive a Parigi, Alice in una piccola località di mare nella Francia occidentale.

Lui e un famoso attore in procinto di compiere cinquant'anni, lei un'insegnante di piano sulla quarantina. Innamorati quindici anni fa, successivamente separati. Il tempo e passato. Ciascuno ha preso la propria strada e le ferite si sono lentamente rimarginate. Quando Mathieu va in una spa per cercare di superare la malinconia che lo attanaglia, si imbatte in Alice.

Ultimo film in concorso, che passerà al Lido alle 21.30, è 'Memory' di Michel Franco. Il film del regista messicano, interpretato da Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Brooke Timber, Merritt Wever, Elsie Fisher, Jessica Harper, Josh Charles, racconta l'incontro fra un uomo e una donna: Sylvia e un'assistente sociale, con una vita semplice e organizzata tra la figlia, il lavoro, le riunioni degli Alcolisti Anonimi.

Tutto va in pezzi quando Saul l'accompagna a casa dopo una riunione tra ex compagni di scuola: l'incontro inaspettato sconvolgerà entrambi, perché apriranno la porta al passato.

Nel pomeriggio, infine, alle 14 verrà proiettato fuori concorso il documentario di Giorgio Verdelli 'Enzo Jannacci vengo anch'io' sul cantautore milanese scomparso dieci anni fa. Alle 17 di oggi sapremo il nome del primo vincitore di questa edizione della Mostra del cinema durante la Cerimonia di Premiazione del Leoncino d'Oro Agiscuola e la Segnalazione Cinema For Unicef.