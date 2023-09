A Venezia in scena 'Lubo', ultimo film italiano in gara  

AGI - Giunta al nono giorno, la Mostra del cinema di Venezia si avvia alla conclusione e vede esaurirsi oggi la pattuglia dei film italiani in concorso. Il sesto e ultimo portacolori azzurro, in anteprima mondiale alle 18.45, è 'Lubo' di Giorgio Diritti.

Liberamente ispirato al romanzo 'Il seminatore' di Mario Cavatore ha per protagonista Franz Rogowski. Che interpreta Lubo, un nomade, un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell'esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un'invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie è morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di prendere i loro tre figli piccoli, strappati alla famiglia in quanto Jenisch, come da programma di rieducazione nazionale per i bambini di strada.

Lubo sa che non avrà più pace fino a quando non avrà ritrovato i suoi figli e ottenuto giustizia per la sua storia e per quella di tutti i diversi come lui. Come ha detto lo stesso regista, la lettura del romanzo di Cavatore gli ha svelato vicende poco conosciute accadute in Svizzera per cinquanta anni, portandolo a riflettere sul senso di giustizia, sulle istituzioni, sul senso dell'educare e dell'amare.

"Ne e nato il film 'Lubo' - ha detto - da cui nello svolgersi degli eventi emerge quanto principi folli e leggi discriminatorie generino un male che si espande come una macchia d'olio nel tempo, penetrando nelle vite degli uomini, modificandone i percorsi, i valori, generando dolore, rabbia, violenza, ambiguita... ma anche un amore per la vita e per i propri figli che vuole sopravvivere a tutto e riportare giustizia".

Nel cast anche Christophe Sermet, Valentina Belle', Noemi Besedes, Cecilia Steiner e Joel Basman. Oggi è anche la giornata del film della regista belga Fien Troch 'Holly' che ha per protagonista una quindicenne che una mattina chiama la scuola dicendo che quel giorno resterà a casa. Poco dopo nell'istituto scoppia un incendio in cui muoiono diversi studenti. L'intera comunità, colpita dalla tragedia, si riunisce per cercare consolazione. Anna, una delle docenti, e affascinata dalla strana premonizione di Holly e la invita a far parte del suo gruppo di volontari.

Nel cast Cathalina Geeraerts, Felix Heremans, Greet Verstraete, Serdi Faki Alici, Els Deceukelier, Maya Louisa Sterkendries, Robby Cleiren, Sara De Bosschere. Fuori concorso da segnalare il documentario di Giorgio Verdelli su Jannacci: 'Enzo Jannacci vengo anch'io'.