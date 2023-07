I sei film italiani in concorso a Venezia

AGI - Sono sei i film italiani in concorso al Festival del Cinema di Venezia annunciati durante la conferenza stampa:

Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino che è anche il film di apertura.

di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino che è anche il film di apertura. Io Capitano di Matteo Garrone

di Matteo Garrone Finalmente l'alba di Saverio Costanzo

di Saverio Costanzo Enea , opera seconda e attesa di Pietro Castellitto di cui è anche protagonista insieme a Benedetta Porcaroli

, opera seconda e attesa di Pietro Castellitto di cui è anche protagonista insieme a Benedetta Porcaroli Lubo di Giorgio Diritti

di Giorgio Diritti Adagio di Stefano Sollima che vede ancora Favino fra gli interpreti insieme a Toni Servillo, Valerio Mastandrea.

In totale,a contendersi il Leone d'oro ci sono ben 23 film peraltro già annunciati in larga parte, come Dogman di Luc Besson, Maestro di Bradley Cooper, Priscilla di Sofia Coppola sulla storia di Priscilla Presley, moglie di Elvis, The Killer di David Fincher, Poor Things di Yorgos Lantimos con Emma Stone, El Conde di Pablo Larrain e Ferrari di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz.

Fuori concorso ecco Woody Allen con Coup e Roman Polanski con The Palace. Fuori concorso non fiction, "Enzo Jannacci Vengo anch'io" di Giorgio Verdelli, omaggio al cantautore italiano.

Nella sezione Orizzonti Extra, un solo film italiano che sarà 'Felicità', opera prima dell'attrice Micaela Ramazzotti. "La mostra del cinema di Venezia sarà in scena dal 30 agosto al 9 settembre.