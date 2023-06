Aperto il concorso per entrare nella writers room delle grandi serie

AGI - È stato aperto il concorso rivolto a sceneggiatori e sceneggiatrici professionisti in attività e che mirano a una crescita professionale e ad accreditarsi come head writer di serialità in Italia. Il corso avanzato di alta specializzazione Writers’ Room offre la possibilità di fare esperienza come staff writer in writers’ room internazionali e si rivolge ad autori che non abbiano superato i 40 anni di età.

Si rivolge a circa 8-12 sceneggiatori, che abbiano scritto almeno un episodio per un'emittente televisiva o streamer di drama serial o series, o comedy series andata in onda o ufficialmente contrattualizzata e consegnata; e che abbiano padronanza completa della lingua italiana e un ottimo livello di inglese scritto e parlato.

I partecipanti sono selezionati in base ai criteri del Bando Ufficiale e suoi allegati attraverso una procedura in due fasi: verifica dei requisiti richiesti dal bando e colloquio online individuale. La candidature vengono raccolte fino al 23 giugno e le informazioni possono essere trovate insieme al modulo di pre-iscrizione qui.

Writers' Room è erogato da Anica Academy, in collaborazione con Writers Guild Italia e Associazione 100 Autori, che mettono a disposizione una borsa di studio a copertura totale delle spese di iscrizione.