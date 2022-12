Un documentario su Marta Abba, la musa di Pirandello

AGI - Sono iniziate le riprese del docufilm su Marta Abba, l'attrice di cui si innamorò il Nobel Luigi Pirandello. A raccontare questo personaggio di altri tempi è il film "Finding Marta. Un documentario sulla Musa di Pirandello", diretto da Lorenzo Daniele e prodotto da Fine Art Produzioni srl, con il sostegno della Sicilia Film Commission. La lavorazione del film è cominciata da qualche settimana e si concluderà in primavera. Coinvolge una squadra artistica e tecnica interamente siciliana, dalla sceneggiatrice Alessandra Cilio al direttore della fotografia Mauro Italia, alla costumista Rosy Bellomia.

La protagonista è Margherita Peluso, attrice di origini modicane e brillante interprete del teatro pirandelliano. È lei che decide di ricostruire la storia dell'attrice Marta Abba. Punto di partenza, una fitta corrispondenza tra i due (oltre 800 lettere), custodita nella casa di contrada Kaos ad Agrigento, a Roma e nella biblioteca della Princeton University, negli Stati Uniti. Qui Margherita incontra Pietro Frassica, docente presso l'università del New Jersey, uno dei maggiori esperti del rapporto Pirandello-Abba. Un viaggio tra i luoghi e le situazioni che hanno segnato la carriera drammaturgica dell'autore di "Sei personaggi in cerca di autore" e la sua tormentata passione per l'attrice milanese, donna intraprendente e caparbia, che con le sue interpretazioni ha saputo diffondere e promuovere il teatro pirandelliano in tutto il mondo.

Nel documentario sono presenti dei 'cammei' in cui e' Marta Abba a parlare in prima persona. Ed è la stessa Margherita che, come su un palco teatrale, si sveste dei suoi abiti moderni e indossa quelli della musa di Pirandello, in suggestive location siciliane, come la dimora ottocentesca Rocca delle Tre Contrade alle pendici dell'Etna o gli storici vagoni della Circumetnea. "Margherita si immedesima totalmente in Marta - afferma il regista Lorenzo Daniele - con la quale condivide molte cose: è una attrice di teatro e di cinema, è milanese, ha un legame con la Sicilia, lavora spesso negli Usa e all'estero; ma soprattutto, vive la sua carriera di attrice teatrale come una vocazione, un sacrificio all'Arte irrinunciabile. Tra la Sicilia, Roma, Milano e New York, Margherita incontra studiosi, attori e autori che hanno amato l'arte di Marta Abba e sono pronti a raccontarla, sottolineandone gli aspetti pionieristici ma anche i meriti artistici".

Ma chi era Marta Abba?

Secondo l'autrice della sceneggiatura, Alessandra Cilio, "Marta era bella e sensuale. Aveva una voce vibrante e profonda, ed una recitazione esuberante e passionale. Pirandello si fece mentore, promotore e maestro della ragazza, per la quale nutrì un amore tanto forte quanto irrealizzabile. La invitava a scrivere, a studiare, la consigliava nella scelta delle opere da interpretare e la incoraggiava a cimentarsi nella recitazione in lingua straniera.

Marta Abba recitò così all'estero, ma ebbe sempre l'occhio (e il cuore) all'Italia e al suo Teatro. Alla fine del 1936 Pirandello morì e l'attrice, che nel frattempo era negli Stati Uniti, si trovò sola e in balia dei detrattori del Maestro, che determineranno la fine della sua carriera artistica, nonostante i tentativi di lei di tornare alla ribalta".

Il film è una produzione indipendente che sara' diffusa attraverso le televisioni italiane e straniere, le piattaforme digitali, festival di caratura internazionale. Il produttore ha previsto due anteprime internazionali, una in Sicilia e una a New York, in primavera inoltrata.