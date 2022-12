Con il nuovo "Avatar: via dell'acqua" si torna a Pandora 13 anni dopo

AGI - Tredici anni fa James Cameron ha introdotto gli spettatori in un mondo mai visto prima con 'Avatar', il film di maggiore incasso della storia del cinema con circa 2,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ora il visionario regista premio Oscar per 'Titanic' invita il pubblico a un nuovo viaggio cinematografico con il primo dei quattro sequel programmati dal 2022 al 2028, 'Avatar: La via dell'acqua'.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo 'Avatar', il film inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Sam Worthington e Zoe Saldana riprendono i loro ruoli iconici, interpretando Jake Sully e Neytiri, genitori affettuosi che fanno di tutto per tenere unita la loro famiglia. Quando eventi imprevisti li allontanano dalla loro casa, i Sully viaggiano attraverso i vasti territori della luna Pandora, fuggendo infine nel territorio del clan Metkayina, che vive in armonia con gli oceani circostanti. Lì, i Sully devono imparare a navigare sia nel pericoloso mondo acquatico sia nelle scomode dinamiche di accettazione della loro nuova comunità.

Oltre a Worthington e Saldana, il film vede di nuovo in scena Sigourney Weaver (morta nel primo film che qui torna in un altro ruolo), Stephen Lang, Cliff Curtis e dalla vincitrice dell'Oscar Kate Winslet. Accanto a loro un gruppo di giovani attori di talento, tra cui Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion e Bailey Bass.

Un'epopea familiare generazionale che si svolge tra i colori brillanti e la maestosita' di un paesaggio pandoriano ampliato, 'Avatar: La via dell'acqua' debutta in esclusiva nelle sale domani, 14 dicembre. Nel primo sequel di 'Avatar' ritroviamo l'eroico Jake Sully (Sam Worthington), marine paraplegico in lutto per la morte del fratello gemello e alla disperata ricerca di una nuova strada trovata grazie alla tecnologia che gli permette di vivere in corpi Na'vi nel mondo di Pandora, padre e marito felice e capo del clan Omatikaya.

"La famiglia è la nostra fortezza", ricorda spesso alla moglie Neytiri (Zoe Saldana) e ai loro figli, Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton), Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) e la figlia adolescente adottata, Kiri (interpretata da Sigourney Weaver). L'attrice premio Oscar recita quindi nei panni di un'adolescente. "Mi è piaciuto molto avere l'opportunità di interpretare un personaggio che considero una vera adolescente sotto molti punti di vista, ma che ha anche altri punti luminosi che sta imparando a conoscere - ha detto l'attrice in un recente incontro con la stampa - ma ero anche molto onorata, entusiasta, eccitata e terrorizzata. Ma per fortuna c'è stato molto tempo per prepararsi, e ho frequentato le classi delle scuole superiori e altre cose, cosi' ho potuto sentire l'intonazione delle loro voci, e c'è una vasta gamma di chi è un adolescente tra i dodici e i quindici anni. E quando l'ho visto, ho pensato: "Ok, posso lasciare che Kiri venga fuori". E quel personaggio è come ero io a quattordici anni. Ma c'è un po' di confusione perchè ero alta cosi' a undici anni. Quindi mi ha dato molto molto su cui lavorare, e quando sono arrivata sul set mi piaceva cosi' tanto lasciarmi alle spalle questo guscio e diventare questa monella a volte".

Nella storia Kiri e i suoi fratelli con grande disappunto di Jake e Neytiri frequentano spesso Spider (Jack Champion), un bambino umano rimasto orfano a causa della guerra e troppo piccolo per tornare sulla Terra. Il clan Omatikaya ha vissuto una vita piuttosto idilliaca per oltre un decennio, prima che una stella crescente nel cielo notturno segnali il ritorno degli invasori umani. Quando le forze umane e le massicce attrezzature distruttive sbarcano su Pandora, i Sully e il resto degli Omatikaya sono costretti a creare una roccaforte sicura in una gigantesca caverna situata all'interno di una delle massicce formazioni rocciose fluttuanti che fanno parte delle Montagne Hallelujah.

Il 'Popolo del cielo' torna su Pandora non solo per condurre un'operazione mineraria volta a privare la luna del prezioso minerale noto come 'unobtainium'. Al contrario, l'Amministrazione per lo sviluppo delle risorse (Rda) torna in forze con l'obiettivo di colonizzare l'intera luna e farne la nuova casa dell'umanità, dato che la Terra è sul punto di non essere più abitabile. Distruggendo un'ampia fascia di foresta, la Rda costruisce una gigantesca città fortificata sulla costa dell'oceano, chiamata Bridgehead. A capo delle risorse dell'Rda sul mondo c'è l'inflessibile generale Francis Ardmore (Edie Falco).

Oltre a disporre di un'armata di veicoli terrestri, aerei e marittimi, l'Rda ha portato con sè un'arma segreta: una squadra d'èlite di soldati resuscitati come ricombinanti (recom). I recom sono avatar autonomi dotati dei ricordi degli esseri umani il cui Dna è stato utilizzato per crearli. A capo di questa forza combattente c'è il colonnello Miles Quaritch (Stephen Lang). In qualita' di Olo'eyktan (leader) degli Omatikaya, Jake guida con successo i guerrieri del clan nelle incursioni contro l'Rda.

Tuttavia, quando Jake si rende conto di essere lui stesso l'obiettivo della squadra di reclutamento di Quaritch, lui e Neytiri prendono la difficile decisione che è nell'interesse di tutto il clan che i Sully fuggano dalla loro patria e cerchino un rifugio sicuro nei lontani atolli di Pandora. Una decisione che lacera il cuore di tutti i membri della famiglia. Dopo aver affrontato il lungo viaggio attraverso i vasti oceani di Pandora, i Sully arrivano a casa del clan Metkayina, guidato da Ronal (Kate Winslet) e Tonowari (Cliff Curtis).

Li', Jake invoca l'Uturu, una tradizione Na'vi che stabilisce che a qualsiasi rifugiato in cerca di rifugio deve essere garantito un porto sicuro. Accogliendo con riluttanza i loro ospiti, Ronal e Tonowari incaricano i loro figli Tsireya (Bailey Bass) e Aonung (Filip Geljo) di cercare di aiutare i Sully ad adattarsi agli usi e costumi del clan dell'acqua. La scomparsa dei Sully dalla foresta pluviale non impedisce a Quaritch di cercare 'il ribelle Jake Sully'.

Quando Quaritch riceve informazioni che suggeriscono che Jake potrebbe vivere in uno dei tanti clan della barriera corallina, si concentra sulla devastazione di un villaggio della barriera corallina dopo l'altro alla ricerca della sua nemesi. L'inseguimento di Quaritch porta non solo a un'epica battaglia navale che contrappone le forze dell'Rda a Jake, Neytiri e al popolo Metkayina, ma anche a un confronto molto personale tra Quaritch e i due genitori Sully.

Riprese innovative e effetti molto speciali

Le riprese di 'Avatar: La via dell'acqua' sono iniziate nel settembre 2017 e si sono protratte per circa 18 mesi, con Cameron e il cast che hanno lavorato sul set per tutti e quattro i sequel. Dopo che Cameron e il team editoriale hanno scelto le migliori interpretazioni per ogni momento di una determinata scena, Cameron ha utilizzato una rivoluzionaria Virtual Camera per creare le inquadrature specifiche.

La Virtual Camera ha permesso al regista di girare le scene all'interno del suo mondo generato al computer, proprio come se stesse girando in una location reale o su un palcoscenico di Hollywood. Attraverso questa Virtual Camera, il regista non vedeva Zoe Saldana, Sam Worthington o Sigourney Weaver, ma i loro giganteschi personaggi blu nel mondo di Pandora.

"Potevo vedere tutti i personaggi dove dovevano essere, sopra o sotto l'acqua, e potevo parlare con loro attraverso il sistema di indirizzamento dei sommozzatori. Loro agivano secondo una direzione in tempo reale basata su cio' che vedevo nella telecamera virtuale", ha raccontata Cameron. Una volta che le riprese della Virtual Camera sono state montate in sequenze opportunamente tagliate, le inquadrature e le performance sono state consegnate agli esperti di effetti visivi della Wt FX di Peter Jackson, vincitrice del premio Oscar in Nuova Zelanda, che aveva aiutato Cameron a dare vita ai personaggi di Avatar e Navi.

Sotto la direzione del supervisore senior degli effetti visivi Joe Letteri, quattro volte vincitore dell'Oscar e famoso per il suo lavoro innovativo su personaggi in computer grafica come Gollum e King Kong, gli artigiani della Wt FX hanno lavorato per preservare le sfumature di ogni interpretazione. Per 'Avatar', il team degli effetti visivi ha sviluppato un sistema di "cattura della performance facciale basata sull'immagine", utilizzando una singola telecamera a definizione standard per registrare accuratamente le più piccole sfumature delle performance facciali degli attori.

L'attrezzatura era rivolta verso il viso degli attori e la telecamera registrava le espressioni facciali e i movimenti muscolari a un livello mai raggiunto prima. Soprattutto, la telecamera ha registrato il movimento degli occhi, cosa che non accadeva con i sistemi precedenti. Il sistema head-rig ha permesso di catturare le performance facciali degli attori con una chiarezza e una precisione senza precedenti.

Più di dieci anni dopo, per 'Avatar: La via dell'acqua' e i suoi sequel l'head rig è stato aggiornato con due telecamere ad alta definizione progettate per catturare una fedeltà ancora maggiore e una performance più ricca di sfumature. Lavorando di concerto con il team di 'Lightstorm', Wt FX non solo ha dovuto creare personaggi fotorealistici che fossero coinvolgenti ed emotivi, ma ha anche dovuto creare digitalmente, a un livello senza precedenti, il mondo di Pandora.

Ogni pianta, ogni albero, ogni roccia doveva essere creata e renderizzata nei computer del team VFX; importanti progressi nell'illuminazione, nell'ombreggiatura e nel rendering hanno permesso di completare inquadrature molto più complesse che mai, data l'ubiquita' dell'acqua nelle scene. Più di cinque anni di ricerca e sviluppo sono serviti a inventare nuovi software e metodologie per il sequel. Buona parte del film si svolge dentro e sotto l'acqua per cui gli attori hanno dovuto imparare a recitare in apnea (Kate Winslet ha il record di minuti senza respirare, oltre 7).

"Abbiamo dovuto capire come si muove l'acqua quando una creatura enorme sposta tonnellate d'acqua con la sua pinna o quando la più piccola goccia di pioggia atterra sulla fronte di qualcuno, gocciola nel sopracciglio e scende lungo il viso - ha detto cameron - è un problema incredibilmente complesso, ma non è che partiamo da zero. Gia' in 'Titanic' facevamo simulazioni dell'acqua, ma qui non si tratta solo di passare al livello successivo, ma di salire di cinque livelli. Il bello è che se si riesce a risolvere il problema dell'acqua per questo film, si possono risolvere tutti i problemi dell'acqua fino alla fine dei tempi. Quindi, questi strumenti diventano incredibilmente importanti per l'industria degli effetti speciali in generale", ha concluso.