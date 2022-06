È morto Roberto Brunetti 'Er Patata'

AGI - L'attore Roberto Brunetti, 55 anni, conosciuto come 'Er Patata', è stato trovato senza vita venerdì alle 22.30 nel suo appartamento in via Arduino, a Roma. L'attore è stato trovato riverso sul letto posizione supina e coperto da un lenzuolo.

Sul cadavere nessun segno di violenza, ma Brunetti potrebbe essere morto dopo aver assunto droga. Nel corso del sopralluogo della polizia nell'appartamento dell'attore sono stati trovate hashish e cocaina. A stabilire se le sostanze abbiano contribuito al decesso sarà l'autopsia sul corpo senza vita di Brunetti.

A chiamare il 112 è stata la compagna che non riusciva a mettersi in contatto con l'attore: l'ultimo accesso su WhatsApp di Roberto Brunetti risaliva a molto tempo prima. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco che hanno poi allertato le forze dell'ordine.

Brunetti doveva la sua notorietà ad alcuni film di grande successo ai botteghini, primo fra tutti Romanzo Criminale dove ha interpretato il ruolo di Aldo Buffoni, il malvivente ucciso da Freddo (Kim Rossi stuart nel film) perché colpevole di aver tenuto per sé gli incassi della droga.

'Er Patata', a lungo compagno dell'attrice Monica Scattini, scomparsa nel 2015, ha anche recitato in Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni e in Paparazzi di Neri Parenti, e in alcune fiction.