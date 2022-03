Will Smith si è rifiutato di lasciare la cerimonia degli Oscar dopo lo schiaffo a Chris Rock

AGI - "Vorremmo chiarire che a Will Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia (dopo aver schiaffeggiato Chris Rock) e ha rifiutato". Lo riferisce l'Academy in una nota in cui si specifica che è stata avviata "un'azione disciplinare" contro l'attore. "Riconosciamo anche che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso", aggiunge l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

"Il Consiglio dei Governatori oggi ha avviato un procedimento disciplinare contro Will Smith per violazioni degli standard di condotta dell'Accademia, tra cui contatto fisico inappropriato, comportamento non opportuno o minaccioso e compromissione dell'integrità dell'Accademia", si legge nella nota.

"A Smith è stato fornito un preavviso di almeno 15 giorni circa un voto riguardante le sue violazioni e le sanzioni, ed è stata data l'opportunità di essere ascoltato in anticipo tramite una risposta scritta", aggiunge l'Academy. "Alla prossima riunione del consiglio il 18 aprile, l'Accademia può prendere qualsiasi azione disciplinare, che può includere la sospensione, l'espulsione o altre sanzioni consentite dal regolamento e dagli standard di condotta".