Oscar: da Lady Gaga a Villeneuve, i grandi esclusi

AGI - Nella grande notte degli Oscar ci saranno vincitori e sconfitti. Ma a ventiquattr'ore dall'inizio della 94 edizione, in programma domani sera al Dolby Theatre di Hollywood, ci sono grandi personaggi che risultano già sconfitti: sono gli esclusi dalle nomination annunciate l'8 febbraio.

Tra loro, anche se può apparire un paradosso, è il regista Denis Villeneuve, il cui film, "Dune", con dieci nomination è il secondo per potenziali Oscar dietro "Il potere del cane", che è in corsa in dodici categorie: "Dune" è presente tra i miglior film, sceneggiatura non originale, sonoro, effetti visivi, fotografia, montaggio, scenografia, costumi, trucco e acconciature, colonna sonora originale, ma non per la regia.

Grande delusione per Lady Gaga, magnifica interprete di "House of Gucci", ma anche per la cantante americana Jennifer Hudson ("Respect"), l'attrice irlandese Caitriona Mary Balfe ("Belfast") e la norvegese Renate Reinsve per "La persona peggiore del mondo".