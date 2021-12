>

Spiderman è il primo film a incassare un miliardo durante la pandemia

"No Way Home", la terza volta della star britannica Tom Holland nel popolarissimo ruolo, ha incassato 467,3 milioni di dollari in Nord America e 587 milioni di dollari a livello internazionale, rastrellando più di 1 miliardo di dollari in 12 giorni