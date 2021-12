Da Diabolik alla Befana Bellucci, i film in uscita a Natale

AGI - Ha dovuto aspettare, causa Covid, un anno intero, costringendo in panchina Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Ma adesso il ‘Diabolik’ dei Manetti Bros arriva finalmente sul grande schermo, il 16 dicembre, uscita italica prenatalizia propiziatoria, sperano gli esercenti, a un fine anno da grandi incassi dopo quello del 2020 a bocca asciutta, con le sale tristemente sprangate.

I titoli nazionali e internazionali, chiarisce all’AGI Simone Gialdini direttore generale Anec e Anem, sono tanti e tali da far sperare a una ripresa dopo un ottobre e un novembre finalmente a capienza piena che hanno segnato però rispettivamente un meno 28 per cento un meno 48 per cento rispetto agli stessi mesi del 2019.

“Avremo un’offerta molto variegata, per adulti e bambini, per amanti della commedia e del genere fantasy”, chiarisce. Da lunedì 6 dicembre aprono le prevendite per i biglietti di ‘Spider-Man No way home’: il 15 dicembre, un giorno prima di Diabolik, porta sullo schermo Tom Holland e Zendaya nel sequel diretto da Jon Watts che riprende la narrazione da dove si era concluso ‘Spider-Man: Far From Home’ cioè con il disvelamento dell’identità del supereroe.

Nello stesso giorno arriva nei cinema anche l'atteso ‘House of Gucci’ con Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani, il 16 sarà la volta di ‘Chi ha incastrato Babbo Natale', diretto da Alessandro Siani, che lo interpreta con Christian De Sica e poi bisognerà aspettare una settimana per una serie di uscite tese a intercettare più platee.

Il 23 dicembre escono infatti anche l’atteso ‘West side story’ di Steven Spielberg, con Ansel Elgort e Rachel Zegler, il film d’animazione ‘Sing 2 ‘ diretto da Garth Jennings, sequel del fortunato titolo del 2017 e ‘Supereroi’ , la commedia romantica firmata da Paolo Genovese: racconta la storia due giovani innamorati (Alessandro Borghi e Jasmine Trinca) che cercano di sopravvivere al tempo che passa e che spesso porta a galla litigi, vecchi segreti e qualche bugia.

Nel cast ci sono anche Greta Scarano, Vinicio Marchioni e Elena Sofia Ricci. Il giorno di Natale, il 25 sarà la volta di ‘7 donne e un mistero’ il film diretto da Alessandro Genovesi che schiera nel cast Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e Ornella Vanoni.

Il 2021 sarà salutato al cinema, il 30 dicembre, dall'uscita di ‘La Befana vien di notte 2-Le origini', focalizzato sull’incontro tra la giovane Paola (Zoe Massenti) con Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, mentre l’avvio cinematografico del 2022 viene affidato, il primo gennaio a un altro titolo per bambini ‘Me contro te-persi nel tempo’ terzo capitolo dei campioni d’incassi Lui e Sofi .

Stavolta, catapultati nell’antico Egitto tentano di tornare ai giorni nostri. Ma il primo gennaio nei cinema arriverà anche ‘Matrix Resurrection’ quarto capitolo della leggendaria trilogia che ancora una volta con Keanu Reeves sbarca nelle sale quasi venti anni dopo ‘Matrix Revolutions’.