Addio a Ian Holm, il Bilbo del Signore degli Anelli

AGI - È morto all'eta' di 88 anni Sir Ian Holm, il popolare attore britannico di teatro e cinema che ha interpretato l'hobbit Bilbo Baggins nella prima trilogia del Signore degli anelli. Holm si è spento a Londra per una malattia legata al morbo di Parkinson. Nato in Inghilterra da genitori scozzesi nel 1932, Holm aveva iniziato la sua carriera negli anni '50 diventando un attore di punta della a della Royal Shakespeare Company ma è stato il cinema a regalargli la fama internazionale con Alien (era l'androide Ash) e le saghe di J. R. R. Tolkien, Il signore degli anelli e The Hobbit, dove il suo personaggio del vecchio Bilbo era diventato un mito tra gli appassionati.

L'interpretazione dell'allenatore di atletica in "Momenti di gloria" di Hugh Hudson gli valse la nomination all'Oscar. Tra i suoi tanti premi il Tony Award come migliore attore protagonista e il Laurence Olivier Award, oltre all'ordine dell'ex Impero britannico conferitogli dalla regina nel 1998. Si era ritirato nel 2014.