La presenza della malattia, che si credeva fosse una prerogativa umana, nei cetacei potrebbe spiegare fenomeni come gli spiaggiamenti

A fare l'insolita scoperta è un team di ricercatori dell'Università di Glasgow, delle università di St Andrews ed Edimburgo e del Moredun Research Institute in Scozia, in uno studio pubblicato sull'European Journal of Neuroscience.