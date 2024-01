ADV

Every year spent in school or university improves life expectancy https://t.co/XkQHmxMm2v — The Lancet Public Health (@TheLancetPH) January 24, 2024

"Completare l'istruzione primaria, secondaria e universitaria - scrive il quotidiano britannico The Guardian - equivale a seguire una dieta sana per tutta la vita, riducendo il rischio di morte del 34% rispetto chi ha interrotto prima il suo percorso scolastico". L'analisi ha inoltre rilevato che i miglioramenti nella longevità sono simili nei paesi ricchi e in quelli poveri, indipendentemente dal sesso, dalla classe sociale e dalla demografia.

AGF - Ingresso della Facoltà di Lettere, Università La Sapienza di Roma

La ricerca ha utilizzato dati raccolti in paesi industrializzati (tra questi Regno Unito e Stati Uniti) e in paesi in via di sviluppo come Cina e Brasile. E uno dei risultati più interessanti è proprio la conferma del beneficio dello studio sulle aspettative di vita a prescindere dalla latitudine e dalla provenienza socio-economica dell'individuo. Come evidenziato da The Guardian "la ricerca rileva che il rischio di mortalità di un adulto diminuisce del 2% per ogni anno di istruzione a tempo pieno". Al contrario, "non frequentare la scuola in nessun momento si è dimostrato essere altrettanto dannoso per la salute di consumare cinque o più bevande alcoliche ogni giorno o fumare 10 sigarette ogni giorno per un decennio.

Lo studio sta ovviamente facendo molto discutere Paesi dove l'istruzione pubblica non è sempre garantita e dove studiare (specie dal liceo in poi) ha spesso costi proibitivi. In Inghilterra, dove sicuramente l'accesso allo studio non è 'scontato' per le famiglie meno abbienti - segnala sempre The Guardian -"l'aspettativa media di vista è scesa al livello più basso degli ultimi dieci anni".

