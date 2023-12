La pillola che vibra e fa sentire sazi, l'ultima frontiera delle diete

AGI - Sentirsi pieni e soddisfatti senza aver mangiato o aver mangiato meno di quanto normalmente si fa. È il sogno di chiunque abbia problemi con il cibo, che aspiri a dimezzare le calorie e naturalmente a perdere un po' di peso. Ora ci sarebbe una risposta scientifica a questa grande aspirazione. Una pillola 'vibrante' che inganna lo stomaco. Basta ingerirla prima di mangiare e Vibes - questo il nome in inglese, che sarebbe poi l'acronimo di Stimolatore BioElettronico Vibrante Ingeribile - vibrando crea una sensazione di pienezza nello stomaco.

La ricerca, che deve ancora essere condotta sugli esseri umani, ha già mostrato che dopo 30 minuti di attività della pillola Vibes, i maiali hanno mangiato in media quasi il 40% in meno di cibo nella mezz'ora successiva rispetto a quanto fatto senza il dispositivo e hanno guadagnato peso più lentamente.

Il lavoro sui suini lascia ipotizzare che le vibrazioni attivino i recettori di stiramento nello stomaco, simulando la presenza di cibo.

Ciò si traduce in segnali inviati all'ipotalamo nel cervello attraverso il nervo vago, aumentando i livelli di vari ormoni che danno origine a una sensazione di pienezza e diminuendo quelli che provocano sensazioni di fame.

"Prevediamo che la pillola Vibes venga ingerita a stomaco relativamente vuoto da 20 a 30 minuti prima dei pasti previsti per innescare la sensazione di sazietà desiderata all'inizio del pasto", scrive il team del Massachusetts Institute of Technology (MIT) cheha messo a punto lo studio, aggiungendo che se prodotta su larga scala, il costo delle pillole dovrebbe essere compreso tra i centesimi e un dollaro.

Le vibrazioni, che sono alimentate da una batteria racchiusa nella capsula ingerita, possono essere attivate quando l'acido dello stomaco dissolve una membrana intorno alla pillola o da un timer.

I ricercatori dicono che le pillole, che hanno circa le dimensioni di una grande compressa vitaminica, offrono una terapia temporanea non invasiva, senza la necessità di un intervento chirurgico per la perdita di peso, ed escono dal corpo con altri rifiuti solidi, il che significa che negli esseri umani vengono gettati nel water.

Tuttavia, suggeriscono che potrebbe essere possibile sviluppare pillole che vengono impiantate, o rimangono nello stomaco, per ridurre la necessità per le persone di prenderle ripetutamente, nel caso in cui richiedano una terapia continua.

"Questo approccio offre un approccio alternativo e potenzialmente sinergico ad altre terapie oggi disponibili", ha spiegato Giovanni Traverso, professore associato presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e autore della ricerca. La pillola non comporta l'uso di farmaci che possono produrre effetti collaterali significativi, ha aggiunto.

Recentemente, l'entusiasmo iniziale per i "vaccini magri" come Wegovy è stato mitigato da alcune persone che sperimentano problemi come la nausea costante.