AGI - Gli scienziati presso l'Università Metropolitana di Osaka hanno ideato un metodo efficiente, non invasivo e privo di dolore per riprogrammare le cellule staminali canine prelevate da campioni di urina, portando gli amici pelosi un passo in più verso un trattamento rigenerativo veterinario. I risultati sono pubblicati sulla rivista Stem Cell Reports.

Le cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) sono state ampiamente impiegate negli studi sulla medicina rigenerativa umana. Con l'importanza crescente delle cure mediche avanzate per cani e gatti, c'è l'aspettativa che nuove terapie che utilizzano le iPSC saranno sviluppate per questi animali da compagnia, proprio come è avvenuto per gli esseri umani.

Purtroppo, le cellule somatiche canine mostrano una minore efficienza nella riprogrammazione rispetto a quelle umane, limitando i tipi di cellule canine disponibili per la generazione di iPSC. La induzione delle iPSC spesso coinvolge l'uso di cellule di supporto da una specie diversa. Tuttavia, considerando i rischi associati, è spesso consigliabile minimizzare i componenti xenogenici, segnalando la necessità di migliorare l'efficienza della riprogrammazione di vari tipi di cellule canine nei cani senza l'uso di cellule di supporto.

Un team di ricerca guidato dal professor Shingo Hatoya e dal dottor Masaya Tsukamoto della Scuola di Medicina Veterinaria presso l'Università Metropolitana di Osaka ha identificato sei geni di riprogrammazione che possono aumentare la generazione di iPSC canine di circa 120 volte rispetto ai metodi convenzionali che utilizzano fibroblasti.

Le iPSC sono state create da cellule derivate dall'urina utilizzando un metodo non invasivo, semplice e senza dolore. Inoltre, i ricercatori sono riusciti a generare iPSC canine senza l'uso di cellule di supporto, un risultato che fino a ora era considerato impossibile. Il team mira a diffondere le loro scoperte nella comunità globale della ricerca, contribuendo agli avanzamenti nella medicina rigenerativa e nella ricerca sulle malattie genetiche in medicina veterinaria.

"Come veterinario, ho esaminato e curato molti animali", ha spiegato il professor Hatoya. "Tuttavia, ci sono ancora molte malattie che non possono essere guarite o non sono completamente comprese. In futuro, mi impegno a continuare la mia ricerca sulla differenziazione delle iPSC canine in vari tipi di cellule e ad applicarle per trattare cani malati, sperando di portare gioia a molti animali e ai loro proprietari".