AGI - Gli scienziati dell’Università di Toronto hanno individuato stelle massicce “nude”, cioè prive del loro strato esterno di idrogeno, in sistemi binari. Questa scoperta, pubblicata su Science, rivela nuovi dettagli sulle stelle di elio, le presunte responsabili di alcune esplosioni stellari e fusioni di stelle di neutroni. Per oltre dieci anni si è pensato che una stella su tre potesse perdere il suo strato di idrogeno in coppie stellari. Finora, però, ne era stata individuata solo una.

Maria Drout, co-autrice dello studio, spiega: “Questo era una grande lacuna nella nostra conoscenza.”Cosa significa per la scienza? La scoperta di queste stelle “nude” è importante perché influisce sui nostri modelli teorici di esplosioni stellari, onde gravitazionali e luce galattica lontana. Ora che sappiamo che queste stelle esistono davvero, possiamo approfondire la nostra comprensione sulla loro fisica.

Le stelle “nude” sono cruciali per spiegare perché alcune esplosioni stellari contengano meno idrogeno del normale. Si pensa che queste stelle, ora individuate, potrebbero esplodere come esplosioni stellari a basso contenuto di idrogeno. Inoltre, sono fondamentali per creare fusioni di stelle di neutroni, eventi che producono onde gravitazionali rilevate qui sulla Terra. Bethany Ludwig, studentessa di dottorato coinvolta nello studio, commenta: “Le stelle, specialmente le grosse, raramente sono solitarie. Sono come ballerine cosmiche che danzano in coppia, influenzandosi a vicenda durante la loro vita”.

Mentre le stelle si evolvono, possono perdere il loro strato di idrogeno a causa della gravità del compagno stellare, lasciando un nucleo di elio molto caldo. La sfida nella ricerca di queste stelle è dovuta alla loro luce, che cade al di fuori della nostra visione visibile e può essere oscurata da polvere spaziale o eclissata dalle stelle compagne. La ricerca è iniziata nel 2016, e il team sta ora esplorando ulteriormente queste stelle “nude”.

Hanno già fatto nuove osservazioni, e l’indagine si estenderà a più galassie, inclusa la nostra Via Lattea. I dati e i modelli teorici sono disponibili per gli altri scienziati. In conclusione, questa scoperta non solo migliora la nostra comprensione delle stelle massicce, ma ci mostra un universo più intricato e attivo di quanto immaginassimo.