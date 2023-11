Contro le emissioni di carbonio in arrivo le alghe sui lati dei binari 

AGI - La compagnia ferroviaria britannica London North Eastern Railway (LNER) ha rivelato piani peculiari volti a coltivare microalghe sui lati dei suoi binari ferroviari. Il gigante dei viaggi afferma che le alghe cattureranno l’anidride carbonica (CO2), aiutando i suoi sforzi per ridurre le emissioni di carbonio. “Crediamo fermamente che la tecnologia sia la chiave per scoprire nuovi modi per ridurre il nostro impatto sul pianeta”, ha affermato Danny Gonzalez, Chief Digital and Innovation Officer presso LNER.

Sebbene le alghe non siano esattamente belle da vedere, sono estremamente efficaci nell’assorbire CO2. “Le alghe hanno una capacità fenomenale di rimuovere l’anidride carbonica”, ha detto a Sustainable Brands il biologo del Woods Hole Oceanographic Institute, Raffael Jovine . “Assorbono una quantità di carbonio pari a quella di tutte le piante e gli alberi sulla terra messi insieme. Le alghe sono macchine per la rimozione del carbonio intrinsecamente più efficienti rispetto alle piante terrestri poiché non spendono risorse biologiche per costruire un’infrastruttura di supporto di tronchi, radici e rami: la loro intera superficie è dedicata alla fotosintesi.”

LNER ha collaborato con la startup tecnologica Algacraft sul progetto pilota. Una sperimentazione iniziale di cinque mesi ha testato la fattibilità dell’utilizzo di bioreattori a microalghe per catturare il carbonio attorno alle stazioni ferroviarie. Ciò si è rivelato un successo.

Ora, LNER sta accelerando le cose con la seconda fase di test. Si stanno installando bioreattori su terreni dismessi vicino alla linea ferroviaria presso la stazione di Berwick-upon-Tweed. Ogni bioreattore occupa all’incirca la stessa quantità di terreno di due parcheggi, il che rende lo spazio vicino ai binari una “opzione ideale”, secondo LNER.

© Tolga Akmen / AFP

“Uno dei pilastri chiave della più ampia strategia di innovazione di LNER è quello di intraprendere e sperimentare nuovi progetti nelle fasi iniziali, portandoli avanti e rafforzando rapidamente la nostra conoscenza di come possono operare all’interno del contesto del settore ferroviario", ha aggiunto Gonzalez.

“Dato che abbiamo raggiunto questo primo traguardo, non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente la nostra ricerca con Algacraft e di condividere più ampiamente le nostre conoscenze con il settore ferroviario e non solo”. Dopo la seconda fase di test, LNER lavorerà con Algacraft per ottimizzare il sistema e capire come implementarlo ulteriormente.