L'allarmante aumento delle tempeste di sabbia e polvere

AGI - Le tempeste di sabbia e polvere, un fenomeno sottovalutato e ora "drammaticamente" più frequente in alcune parti del mondo, rappresentano una minaccia crescente, con almeno il 25% del problema attribuito alle attività umane, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD).

Ogni anno, circa 2 miliardi di tonnellate di sabbia e polvere, equivalenti come peso a 350 grandi Piramidi di Giza, entrano nell'atmosfera, con impatti che vanno ben oltre le regioni di origine. In alcuni luoghi, la polvere del deserto è addirittura raddoppiata nell'ultimo secolo.

Il monito dell'ONU giunge in concomitanza con un incontro di cinque giorni a Samarcanda, in Uzbekistan, dove si valutano i progressi globali nell'attuazione della Convenzione. L'incontro precede di poco le riunioni COP28 sul cambiamento climatico negli Emirati Arabi Uniti.

Secondo Ibrahim Thiaw, segretario esecutivo dell'UNCCD, le tempeste di sabbia e polvere sono diventate piu' frequenti e gravi, causando caos dall'Asia settentrionale e centrale all'Africa sub-sahariana. "La vista di nuvole scure di sabbia e polvere che inghiottono tutto sul loro cammino e trasformano il giorno in notte è uno degli spettacoli più intimidatori della natura", afferma.

