Google rivoluziona le previsioni del tempo, veloci e affidabili con l'IA

AGI - Un nuovo modello computerizzato per le previsioni del tempo, realizzato da Google e alimentato dall’intelligenza artificiale, è molto più preciso e veloce dei modelli messi a punto dai governi, in uso da decenni e costati centinaia di milioni di dollari.

Il modello di Google ha mostrato addirittura una precisione superiore al “modello europeo”, ampiamente considerato il migliore in assoluto. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science e ripreso dal Washington Post, il modello di intelligenza artificiale è più accurato per le previsioni sia del tempo nelle 24 ore che di eventi estremi, come uragani e ondate di calore o di gelo.

Le sue prestazioni e i risultati promettenti di altri modelli di intelligenza artificiale simili potrebbero significare l’inizio di una nuova era per le previsioni meteorologiche, anche se gli esperti sostengono che ciò non significa che l’intelligenza artificiale sia pronta a sostituire tutti i metodi di previsione tradizionali.

Il modello di intelligenza artificiale di Google DeepMind, denominato "GraphCast", è stato addestrato su quasi 40 anni di dati storici ed è in grado di effettuare una previsione di 10 giorni a intervalli di sei ore per località sparse in tutto il mondo in meno di un minuto su un computer delle dimensioni di una piccola scatola.

Un modello tradizionale impiega un'ora o più su un supercomputer delle dimensioni di uno pulmino per realizzare la stessa impresa. GraphCast è risultato circa il 10% più accurato del modello europeo su oltre il 90% delle variabili meteorologiche valutate.