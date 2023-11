Le foche hanno svelato agli scienziati un canyon antartico sconosciuto

AGI - L’uomo ha navigato per millenni sulla superficie degli oceani, ma le loro profondità rimangono di fatto inesplorate. Solo circa un quarto dei fondali marini è stato mappato ad alta risoluzione. Le mappe della maggior parte delle regioni mostrano solo profondità approssimative e spesso mancano intere montagne o canyon sottomarini.

Ora un gruppo di ricercatori ha reclutato alcuni esperti d’eccezione specializzati in immersioni di profondità: gli elefanti marini e le foche di Weddell. Sono anni che gli scienziati posizionano tracker su questi grandi mammiferi marini che vivono attorno all’Antartide al fine di raccogliere dati sulla temperatura e la salinità dell’oceano.

Nel nuovo studio, pubblicato su Communications Earth & Environment, i ricercatori hanno confrontato la posizione e i dati di profondità rilevati dalle immersioni con alcune mappe meno dettagliate dei fondali marini. Poi, la squadra di scienziati ha individuato dei luoghi in cui le foche si immergevano più in profondità di quanto sarebbe stato possibile secondo le mappe; il che indica errori e imprecisioni nelle stime di profondità esistenti.

Nella baia di Vincennes, nell’Antartide orientale, le immersioni degli elefanti marini hanno aiutato gli scienziati a trovare un grande canyon sottomarino nascosto, che si trova a una profondità di oltre un miglio. La profondità esatta del canyon è stata misurata con il sona da una nave da ricerca australiana, la RSV Nuyina. I ricercatori hanno proposto di chiamare il loro ritrovamento: Mirounga-Nuyina Canyon, in onore sia della nave sia degli animali coinvolti nella scoperta, che sono della specie Mirounga.

“Le foche hanno scoperto il canyon e la nave lo ha confermato”, ha detto Clive McMahon, ricercatore dell’Integrated Marine Observing System in Australia e coautore dello studio. Ma, le foche non possono mappare l’intero fondale oceanico. I localizzatori utilizzati nello studio sono in grado di individuare la posizione geografica del mammifero solo entro un raggio di circa 1,5 miglia, il che consente di ottenere dati utili ma non esattamente ad alta risoluzione.

Inoltre, poiché le foche non si immergono sempre sul fondo dell’oceano, possono rivelare solo dove il fondale è più profondo rispetto alle mappe esistenti, non più basso. “Gli scienziati potrebbero migliorare questi dati utilizzando localizzatori GPS più precisi e analizzando i modelli di immersione delle foche per determinare se hanno raggiunto il fondo marino o se hanno semplicemente smesso di scendere”, ha osservato McMahon.

Gli attuali dati sulle immersioni delle foche possono comunque essere preziosi per un obiettivo importante: le profondità dell’oceano attorno all’Antartide sono più calde della gelida superfice dell’acqua e i canyon del fondale marino possono permettere all’acqua più calda di fluire verso il ghiaccio lungo la costa del continente”, ha affermato Anna Wåhlin, oceanografa dell’Università di Göteborg in Svezia, che non ha partecipato alla ricerca. “Per prevedere come si scioglierà il ghiaccio dell’Antartide, gli scienziati dovranno sapere dove si trovano questi canyon e quanto sono profondi”, ha spiegato Wåhlin.