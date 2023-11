Sviluppata una "super-melanina" in grado di curare le bruciature solari

AGI - Una crema per la pelle che guarisce i danni della pelle esposta ad eccessiva luce solare o alle tossine ambientali: questo è il potenziale della melanina sintetica sviluppata dagli scienziati della Northwestern University, USA. In un nuovo studio, gli scienziati dimostrano che la loro melanina sintetica può essere applicata localmente sulla pelle ferita accelerandone la guarigione.

Questi effetti si verificano sia nella pelle stessa che a livello sistemico nel corpo. Se applicata in crema, la melanina sintetica può proteggere la pelle dall’esposizione al sole e guarire la pelle ferita dai danni del sole o dalle ustioni chimiche, hanno detto gli scienziati. La tecnologia funziona eliminando i radicali liberi, prodotti dalla pelle ferita come una scottatura solare.

Se non controllata, l’attività dei radicali liberi danneggia le cellule e, in definitiva, può provocare l’invecchiamento della pelle e il cancro della pelle. Lo studio è stato pubblicato su “Nature Regenerative Medicine”. La melanina negli esseri umani e negli animali fornisce la pigmentazione alla pelle, agli occhi e ai capelli.

La sostanza protegge le cellule dai danni del sole con una maggiore pigmentazione in risposta alla luce solare, un processo comunemente chiamato abbronzatura. Lo stesso pigmento della pelle elimina naturalmente i radicali liberi in risposta al dannoso inquinamento ambientale proveniente da fonti industriali e dai gas di scarico delle automobili.

“Le persone non pensano alla vita di tutti i giorni come a una lesione alla pelle”, ha detto l’autore e co-corrispondente dottor Kurt Lu, professore di dermatologia presso la Feinberg School of Medicine della Northwestern University e dermatologo della Northwestern Medicine.

“Se cammini a viso scoperto ogni giorno sotto il sole, subisci un bombardamento costante e di bassa intensità di luce ultravioletta. Ciò peggiora durante le ore di punta di mezzogiorno e nella stagione estiva. Sappiamo che la pelle esposta al sole invecchia rispetto alla pelle protetta dagli indumenti”. La pelle invecchia anche a causa dell’invecchiamento cronologico e di fattori ambientali esterni, compreso l’inquinamento ambientale.

“Tutti questi attacchi alla pelle portano alla formazione di radicali liberi che causano infiammazioni e distruggono il collagene”, ha detto Lu. “Questo è uno dei motivi per cui la pelle più anziana appare molto diversa da quella più giovane”. Quando gli scienziati hanno creato le nanoparticelle ingegnerizzate di melanina sintetica, hanno modificato la struttura della melanina per avere una maggiore capacità di eliminazione dei radicali liberi.

“La melanina sintetica è in grado di eliminare più radicali per grammo rispetto alla melanina umana”, ha affermato l’autore co-corrispondente Nathan Gianneschi, professore di chimica, scienza e ingegneria dei materiali, ingegneria biomedica e farmacologia alla Northwestern. “È come un super melanina. È biocompatibile, degradabile, non tossica e trasparente se strofinata sulla pelle. Secondo i nostri studi agisce come una spugna, rimuovendo i fattori dannosi e proteggendo la pelle”.

Una volta applicata sulla pelle, la melanina si deposita sulla superficie e non viene assorbita dagli strati sottostanti. “La melanina sintetica stabilizza e imposta la pelle su un percorso di guarigione, che vediamo sia negli strati superiori che in tutto il corpo”, ha detto Gianneschi.