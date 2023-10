AGI - Meno sesso e più relazioni di amicizia: gli adolescenti vogliono vedere vite simili alle loro rappresentate sullo schermo. Il rapporto di quest’anno “Adolescenti e Schermi” del Centro per Studiosi e Narratori (CSS) dell’Università della California di Los Angeles (UCLA) ha scoperto che gli adolescenti, così come il demografico dei 18-24 anni, su cui di solito si concentrano gli inserzionisti, pensano che il sesso e il romanticismo siano troppo presenti nelle serie TV e nei film e preferiscono vedere più amicizie e relazioni platoniche.

Dal rapporto emerge che il 47,5% dei partecipanti tra i 13 e i 24 anni ritiene che la maggior parte delle trame di programmi TV e film non abbia bisogno di contenuti sessuali; il 51,5% desidera vedere una maggiore enfasi su amicizie e relazioni platoniche. Il 56% di coloro che hanno un’età compresa tra 10 e 24 anni preferisce i contenuti originali rispetto a franchise e remake. Il doppio degli adolescenti preferisce il rilascio di intere stagioni piuttosto che episodi settimanali.

“Sebbene sia vero che gli adolescenti vogliono meno sesso in TV e nei film, ciò che il sondaggio sta davvero dicendo è che gli adolescenti vogliono che vengano riflettuti più e diversi tipi di relazioni nei media che guardano”, ha dichiarato la dottoressa Yalda T. Uhls, fondatrice e direttrice del CSS, coautrice dello studio e professore a contratto nel dipartimento di psicologia della UCLA.

Nell’elenco dei più detestati stereotipi degli adolescenti, i troppi romantici sono al quarto posto, tra cui le trame che sostengono come le relazioni siano necessarie per la felicità, che i protagonisti maschili e femminili devono sempre finire insieme romanticamente e i triangoli amorosi.

Sebbene la popolarità di “Twilight” e “The Hunger Games” abbia dato nuova vita al trope del triangolo amoroso, quello che un tempo era innovativo è diventato comune, e gli adolescenti sembrano essersi stancati di queste trame.

“Sappiamo che i giovani stanno vivendo un’epidemia di solitudine e cercano modelli nell’arte che consumano. Mentre alcuni narratori usano sesso e romanticismo come scorciatoie per creare connessioni tra i personaggi, è importante che Hollywood riconosca che gli adolescenti vogliono storie che riflettano l’intero spettro delle relazioni”, ha affermato Uhls, aggiungendo che studi recenti mostrano che i giovani hanno meno rapporti sessuali rispetto ai loro genitori alla stessa età e molti preferiscono rimanere single.

Il rapporto, un ritratto completo annuale dell’adolescenza e dei media, ha coinvolto 1500 persone tra i 10 e i 24 anni (riflettendo le fasce d’età dell’adolescenza definite dall’Accademia Nazionale delle Scienze) in agosto, con la partecipazione di 100 adolescenti per ogni fascia d’età. I partecipanti riflettevano da vicino il censimento statunitense del 2020 in termini di razza e genere. Il sondaggio è stato sostenuto dalla raccolta di finanziatori per la traduzione della scienza in adolescenza.

Cosa guardano i giovani sul web

Per quanto riguarda le abitudini di visione, il 50,5% dei partecipanti adolescenti ha espresso una forte o lieve preferenza per il binge-watching, ossia per guardare tutte le puntate in una volta sola, mentre il 25,5% preferisce la visione settimanale degli episodi.

Gli adolescenti hanno anche mostrato una forte preferenza per i contenuti originali, con il 56% che sceglie film e programmi TV originali rispetto a remake, franchise o opere basate su proprietà intellettuali preesistenti come libri, fumetti o graphic novel. Le preferenze dei media degli adolescenti nel 2023 sono orientate verso il familiare.

Nel 2022, l’argomento che gli adolescenti volevano vedere di più sullo schermo era “vite diverse dalla mia”, ma nel 2023 è sceso al nono posto e “vite simili alla mia” è salito al secondo posto.

Nonostante la loro predilezione per storie originali, i supereroi sono ancora al quarto posto tra gli argomenti che desiderano di più vedere. Gli adolescenti di oggi hanno scelto “uomo bianco” come l’eroe ipotetico preferito delle loro storie, mentre nel 2022 “uomo nero” era la risposta principale. Quest’anno, i giovani più grandi (18-24 anni) hanno scelto “donna nera” come loro eroe.

“Uomo bianco” rimane la scelta della maggior parte degli adolescenti quando si tratta di scegliere il cattivo. “In quanto membro della Generazione Z, non sono rimasta sorpresa da quanto abbiamo visto quest’anno”, ha dichiarato Stephanie Rivas-Lara, responsabile dell’coinvolgimento giovanile presso il CSS e prima autrice dello studio.

“Tra gli adolescenti c’è stato un ampio dibattito sul significato della comunità dopo la pandemia di COVID-19 e sull’isolamento che ne è derivato".

“Gli adolescenti cercano nei media un ‘terzo luogo’ in cui possono connettersi e sentirsi parte di qualcosa, e con titoli spaventosi su cambiamenti climatici, pandemie e destabilizzazione globale, ha senso che si stiano avvicinando a ciò che è più familiare in quegli spazi”, ha affermato Rivas-Lara, che ha una laurea in psicologia e sta conseguendo un master in lavoro sociale presso la UCLA.

Gli adolescenti desiderano anche l’autenticità. Quest’anno, il canale YouTube di Mr. Beast è stato il primo per media autentici, seguito da programmazione episodica e film come “Stranger Things”, “Heartstopper”, “Barbie” e “The Summer I Turned Pretty”. Come piattaforma media più autentica, gli adolescenti hanno scelto in modo schiacciante TikTok.