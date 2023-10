Le foche da pelliccia sono di nuovo sotto minaccia

AGI - Le foche da pelliccia dell’Antartico, vittime della caccia fino a sfiorare l’estinzione, sembravano essersi riprese, ma ora la specie, a causa della mancanza di cibo, è di nuovo a rischio. È quanto emerge da una ricerca è condotta da scienziati del British Antarctic Survey e colleghi ed è pubblicata questa settimana sulla rivista, Global Change Biology.

Lo studio delle foche da pelliccia, che vivono quasi tutte sulle isole sub-antartiche della Georgia del Sud, ha mostrato che la popolazione moderna ha raggiunto il picco nel 2009, con circa 3,5 milioni di esemplari: un numero sano, anche se significativamente inferiore a quello stimato in precedenza.

Ma, un conteggio più dettagliato degli animali che vivono su una particolare isola della Georgia del Sud, chiamata Bird Island, ha rilevato che le foche hanno difficoltà a trovare il krill, un piccolo crostaceo simile ai gamberetti di cui si nutrono, e che il loro numero è calato drasticamente nell’ultimo decennio.

“Abbiamo trovato sia buone che cattive notizie sulle foche da pelliccia: la popolazione si è ripresa in modo impressionante nel corso del ventesimo secolo, quando la caccia alle foche è stata vietata ma, i cambiamenti del ventunesimo secolo nella disponibilità e reperibilità di krill nell’Oceano meridionale stanno ora minacciando nuovamente questi animali iconici”, ha detto Jaume Forcada, scienziato del BAS che ha guidato il nuovo studio, nonché autore principale dello studio.

“Pregiati e cacciati per le loro pelli nel 1700 e 1800, nei primi anni del 1900 erano rimasti troppo pochi animali per essere cacciati a livello commerciale; grazie a una maggiore tutela della conservazione, all’abbondanza di cibo e alla rapida riproduzione, la popolazione è cresciuta e si è ripresa molto più rapidamente di altre specie precedentemente cacciate nella regione, tra cui

le megattere”, ha osservato Forcada.

Nel 2000, la Georgia del Sud avrebbe ospitato tra i 4,5 e i 6,2 milioni di foche da pelliccia. Tuttavia, il riesame di questi dati e dei metodi utilizzati suggerisce che questi numeri di boom della popolazione non erano accurati, offrendo un’ulteriore sfida agli scienziati che stanno cercando di capire l’attuale declino. “I nostri nuovi risultati dimostrano che si trattava di un’enorme sovrastima e questo è importante perché le dimensioni della popolazione di foche da pelliccia sono utilizzate per valutare la salute complessiva della specie e dei più ampi ecosistemi antartici: è emerso che nessuno dei due era così solido come si pensava”, ha aggiunto Forcada.

Contare le foche è più difficile di quanto possa sembrare

Le indagini di solito valutano i numeri nelle spiagge di riproduzione delle foche, ma queste cifre sono distorte perché la maggior parte dei maschi di foca da pelliccia della Georgia del Sud non si riproduce prima dei dieci anni di età, e poi solo per due o tre anni. Ciò significa che circa l’80% della popolazione maschile manca dai rilevamenti e il modo in cui i ricercatori ne tengono conto può sovrastimare il conteggio complessivo.

La nuova stima, di circa 3,5 milioni di animali, deriva da diverse indagini in elicottero della durata di una settimana, effettuate nella Georgia del Sud tra il 2007 e il 2009 e dal miglioramento dei metodi di valutazione della popolazione.

Le popolazioni di foche da pelliccia a Bird Island, una località ben studiata nel nord-ovest della Georgia del Sud, hanno mostrato una delle più rapide riprese dell’ultimo secolo. Ma, la nuova indagine ha individuato una preoccupante inversione di tendenza: i numeri hanno raggiunto il picco nel 2009 e da allora sono diminuiti del 7% ogni anno. Questo porta la popolazione attuale dell’isola a un livello che non si vedeva dagli anni ’70, quando la sopravvivenza degli animali era ancora in fase di recupero.

L'importanza del krill

Gli scienziati hanno cercato prove della pressione della pesca del krill sulle dinamiche della popolazione di foche da pelliccia, ma non sono risultate significative. Tuttavia, l’analisi iniziale dei dati climatici ha rilevato che il rapido aumento delle temperature marine nella regione è correlato al declino della popolazione di foche, indicando la perdita di krill come la causa più probabile.

“Il krill può costituire fino all’80% o più della dieta delle foche da pelliccia della Georgia del Sud, che quindi subiscono cali catastrofici nel numero di cuccioli prodotti e nella sopravvivenza degli individui quando le condizioni ambientali rimuovono il krill dalle loro aree di foraggiamento immediate”, ha spiegato Forcada.

Questa sensibilità delle foche da pelliccia alla disponibilità di krill, insieme all’esistenza di dati sulla popolazione a lungo termine, le rende un importante indicatore noto per gli ecosistemi intorno a Bird Island. Sono necessarie ricerche più approfondite per stabilire perché il krill intorno a Bird Island sia ora meno disponibile e quanto questo cambiamento possa essere diffuso nel resto dell’Oceano Meridionale.

“Se la pressione esercitata sulle foche da pelliccia a Bird Island attaccasse anche alla popolazione più numerosa della Georgia del Sud, potrebbe esserci un declino in corso anche lì; quindi, anche se lì c’erano tre milioni e mezzo di esemplari, il rapido declino a Bird Island ci dice che potrebbero essere in difficoltà”, ha avvisato Forcada.