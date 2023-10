Il riscaldamento globale minaccia la vita di miliardi di persone

AGI - I risultati di un nuovo articolo pubblicato in Proceedings of the National Academy of Sciences indicano che il riscaldamento del pianeta oltre 1,5 C rispetto ai livelli preindustriali avrà conseguenze sempre più devastanti per la salute umana in tutto il mondo. Se la temperatura globale dovesse aumentare di 1 grado Celsius o più rispetto ai livelli attuali, miliardi di persone saranno esposte a calore e umidità così estreme da non poter raffreddare naturalmente i loro corpi, secondo una ricerca interdisciplinare condotta dal Penn State College of Health and Human Development, dal Purdue University College of Sciences e dal Purdue Institute for a Sustainable Future.

Gli esseri umani possono sopportare solo alcune combinazioni di calore e umidità prima che i loro corpi inizino a sperimentare problemi di salute legati al calore, come il colpo di calore o l'attacco di cuore. Con il cambiamento climatico che porta a un aumento delle temperature in tutto il mondo, miliardi di persone potrebbero essere spinte oltre questi limiti.

© Johner Images RF / AGF Sole - Caldo - Mare

Dal momento dell'inizio della rivoluzione industriale, quando gli esseri umani hanno iniziato a bruciare combustibili fossili in macchine e fabbriche, le temperature in tutto il mondo sono aumentate di circa 1 C. Nel 2015, 196 nazioni hanno firmato l'Accordo di Parigi, che mira a limitare l'aumento delle temperature globali a 1,5 C sopra i livelli preindustriali. Il team di ricerca ha modellato aumenti delle temperature globali variabili tra 1,5 C e 4 C, considerati il peggior scenario in cui il riscaldamento inizierà ad accelerare, per identificare le aree del pianeta in cui il riscaldamento porterà a livelli di calore e umidità che superano i limiti umani.

"Per comprendere come problemi complessi del mondo reale come il cambiamento climatico influenzeranno la salute umana, è necessaria l'esperienza sia del pianeta che del corpo umano", ha dichiarato il coautore W. Larry Kenney, professore di fisiologia e cinesiologia presso il Penn State.

"Non sono uno scienziato del clima, e i miei collaboratori non sono fisiologi. La collaborazione è l'unico modo per comprendere i modi complessi in cui l'ambiente influenzerà la vita delle persone e iniziare a sviluppare soluzioni ai problemi che tutti dobbiamo affrontare insieme."

Il limite di temperatura del bulbo umido ambientale per giovani in salute è di circa 31 C, che equivale al 87,8 F all'umidità al 100%, secondo uno studio pubblicato lo scorso anno dai ricercatori del Penn State. Tuttavia, oltre alla temperatura e all'umidità, la soglia specifica per ogni individuo in un momento specifico dipende anche dal livello di sforzo fisico e da altri fattori ambientali, come la velocità del vento e la radiazione solare.

Nei registri storici umani, temperature e umidità che superano i limiti umani sono state registrate solo un numero limitato di volte, e solo per alcune ore, in Medio Oriente e Asia sud-orientale, secondo i ricercatori. I risultati dello studio indicano che se le temperature globali aumentano di 2 C rispetto ai livelli preindustriali, i 2,2 miliardi di abitanti della valle dell'Indo in Pakistan e India, il miliardo di persone che vive nella Cina orientale e gli 800 milioni di residenti dell'Africa sub sahariana sperimenteranno annualmente molte ore di calore che superano la tolleranza umana.

Queste regioni sperimenterebbero principalmente ondate di calore ad alta umidità, che possono essere più pericolose perché l'aria non può assorbire l'umidità in eccesso, limitando l'evaporazione del sudore dai corpi umani e l'umidità da parte di alcune infrastrutture, come i raffrescatori evaporativi. Inoltre, queste regioni si trovano in nazioni a medio-basso reddito, quindi molte delle persone colpite potrebbero non avere accesso all'aria condizionata o a modi efficaci per mitigare gli effetti negativi sulla salute causati dal caldo.

Se il riscaldamento del pianeta dovesse continuare a raggiungere 3 C sopra i livelli preindustriali, secondo i ricercatori, i livelli di calore e umidità che superano la tolleranza umana comincerebbero a influenzare la Costa Orientale e il centro degli Stati Uniti, dall'Florida a New York e da Houston a Chicago. Anche Sud America e Australia sperimenterebbero un calore estremo a quel livello di riscaldamento. Ai livelli attuali di riscaldamento, secondo i ricercatori, gli Stati Uniti sperimenteranno più ondate di calore, ma queste ondate di calore non supereranno i limiti umani così spesso come in altre regioni del mondo.

Tuttavia, i ricercatori hanno avvertito che questi tipi di modelli spesso non tengono conto degli eventi climatici peggiori e più insoliti. "I modelli come questi sono bravi a prevedere le tendenze, ma non prevedono eventi specifici come l'ondata di calore del 2021 nell'Oregon che ha ucciso più di 700 persone o quando Londra ha raggiunto i 40 C l'estate scorsa", ha detto il primo autore Daniel Vecellio, un bioclimatologo che ha completato una borsa di studio post-dottorato al Penn State.

"E ricordiamo che allora i livelli di calore erano tutti al di sotto dei limiti di tolleranza umana che abbiamo identificato. Quindi, anche se gli Stati Uniti eviteranno alcuni degli effetti diretti peggiori di questo riscaldamento, vedremo il calore mortale e insopportabile più spesso. E - se le temperature continueranno a salire - vivremo in un mondo in cui le colture stanno fallendo e milioni o miliardi di persone stanno cercando di migrare perché le loro regioni native sono inabitabili".