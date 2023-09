Parte dal cervello un nuovo trattamento per il mal di schiena cronico

AGI - Il mal di schiena cronico potrebbe essere trattato grazie all’azione del nostro cervello. È quanto emerge dallo studio condotto dall’Università del Colorado Anschutz Medical Campus, pubblicato su JAMA Network Open.

La ricerca potrebbe fornire risposte chiave su come aiutare le persone affette da mal di schiena cronico. Gli scienziati hanno esaminato la connessione critica tra cervello e dolore per il trattamento della percezione cronica del male. In particolare, è stata analizzata l’importanza delle attribuzioni del dolore, ovvero le convinzioni delle persone sulle cause di questo, per ridurre la gravità del mal di schiena cronico.

“Milioni di persone soffrono di dolore cronico e molti medici non hanno trovato un modo per aiutarle; il che evidenzia una mancanza nel modo in cui diagnostichiamo e trattiamo le persone”, ha detto Yoni Ashar, professore assistente di medicina interna presso l’Università del Colorado Anschutz Medical Campus e primo autore dello studio. Ashar e il suo gruppo di ricerca hanno verificato se la riattribuzione del dolore alla mente o ai processi cerebrali fosse associata al sollievo dal dolore nella terapia di rielaborazione del dolore o PRT, che insegna alle persone a percepire i segnali di dolore inviati al cervello come meno minacciosi. L’obiettivo era capire meglio come le persone guarissero dal mal di schiena cronico.

Lo studio ha rivelato che dopo la PRT i pazienti hanno riportato una riduzione dell’intensità del dolore alla schiena. “Il nostro studio dimostra che discutere con i pazienti in merito alla loro percezione del dolore e aiutarli a capire che spesso questo è nel cervello può aiutare a ridurlo”, ha dichiarato Ashar. Per studiare gli effetti dell’attribuzione del dolore, gli scienziati hanno arruolato oltre 150 adulti affetti da mal di schiena cronico, moderatamente grave, in uno studio randomizzato per ricevere la PRT. La squadra di ricerca ha scoperto che due terzi delle persone dopo essere state trattate con la PRT hanno riferito di essere liberi dal dolore o quasi, rispetto a solo il 20% del gruppo di controllo trattato con placebo.

“Questo studio è di fondamentale importanza perché le attribuzioni del grado di dolore da parte dei pazienti sono spesso imprecise”, ha sottolineato Ashar. “Abbiamo scoperto che pochissime persone credevano che il loro cervello avesse a che fare con il dolore”, ha continuato Ashar. “Questo può essere inutile e dannoso quando si tratta di pianificare la guarigione, dal momento che le percezioni del dolore guidano le principali decisioni terapeutiche, come la scelta di un intervento chirurgico o di un trattamento psicologico”, ha spiegato Ashar. Prima del trattamento PRT, solo il 10% delle considerazioni dei partecipanti al trattamento PRT erano legate alla mente o al cervello. Tuttavia, dopo la PRT, questa percentuale è salita al 51%.

Lo studio ha rivelato che più i partecipanti passavano a considerare il dolore come dovuto a processi mentali o cerebrali, maggiore era la riduzione dell’intensità del mal di schiena cronico che riferivano. “Questi risultati dimostrano che il cambiamento di prospettiva sul ruolo del cervello nel dolore cronico può consentire ai pazienti di migliorare le proprie condizioni”, ha aggiunto Ashar, che ritiene che uno dei motivi alla base degli esiti della ricerca essere che, quando i pazienti comprendono che il loro dolore è dovuto a processi cerebrali, imparano che non c’è nulla di sbagliato nel loro corpo e che il dolore è un falso allarme, generato dal cervello, di cui non devono avere paura.

I ricercatori sperano che questo studio incoraggi i medici a parlare con i loro pazienti delle ragioni del dolore e a discuterne le cause, al di fuori di quelle biomediche. “Spesso le conversazioni con i pazienti si concentrano sulle cause biomediche del dolore e il ruolo del cervello è raramente discusso”, ha affermato Ashar. “Con questa ricerca, vogliamo fornire ai pazienti il massimo sollievo possibile esplorando diversi trattamenti, compresi quelli che affrontano le cause cerebrali del dolore cronico”, ha concluso Ashar.