Identificato un nuovo virus nella Fossa delle Marianne

AGI - I virologi marini dell’Università Oceanica della Cina a Qingdao hanno analizzato i sedimenti della Fossa delle Marianne, il luogo più profondo della Terra, e hanno identificato un nuovo batteriofago. Il fago infetta i batteri Halomonas, che sono stati trovati in ambienti di acque profonde e vicino a sorgenti idrotermali.

Lo studio, commentano i ricercatori, aiuta a sondare il modo in cui i fagi e gli ospiti si evolvono insieme in ambienti nascosti e ostili come il punto più basso sul fondo dell’Oceano Pacifico. La vita persiste nell’oscurità profonda e fredda, e “ovunque ci sia vita, puoi scommettere che ci sono organismi al lavoro”, ha detto il virologo marino a capo della ricerca Min Wang. “Virus, in questo caso.”

Questa settimana su Microbiology Spectrum, Wang e un gruppo internazionale di ricercatori riferiscono della scoperta di questo nuovo virus isolato da sedimenti sollevati da una profondità di 8.900 metri. Il virus è un batteriofago, ovvero un virus che infetta e si replica all’interno dei batteri, e si ritiene che i batteriofagi siano le forme di vita più abbondanti sul pianeta.

“Per quanto ne sappiamo, questo è il fago isolato più profondo conosciuto nell’oceano globale”, ha detto Wang. Il fago appena scoperto infetta i batteri del phylum Halomonas, che si trovano spesso nei sedimenti dei mari profondi e nelle sorgenti idrotermali, aperture simili a geyser sul fondale marino che rilasciano flussi di acqua riscaldata.

Wang ha affermato che l’analisi del materiale genetico virale effettuata dal gruppo indica l’esistenza di una famiglia virale precedentemente sconosciuta nelle profondità dell’oceano, nonché nuove intuizioni sulla diversità, sull’evoluzione e sulle caratteristiche genomiche dei fagi delle profondità marine e sulle interazioni fago-ospite.

In lavori precedenti, i ricercatori hanno utilizzato l’analisi metagenomica per studiare i virus che infettano i batteri dell’ordine Oceanospirallales, che include Halomonas. Per il nuovo studio, il team guidato da Wang ha cercato virus in ceppi batterici raccolti e isolati da un team guidato dal virologo marino Yu-Zhong Zhang, anch’egli presso l’Ocean University of China, a Qingdao.

La ricerca di Zhang esplora la vita microbica in ambienti estremi, comprese le regioni polari e la Fossa delle Marianne. Dall’analisi genomica, emerge che il nuovo virus, identificato come vB_HmeY_H4907, sia ampiamente distribuito nell’oceano e abbia una struttura simile al suo ospite. Wang ha affermato che lo studio punta a nuove domande e aree di ricerca incentrate sulle strategie di sopravvivenza dei virus in ambienti difficili e appartati e su come co evolvono con i loro ospiti.

Il nuovo virus è lisogenico, il che significa che invade e si replica all’interno del suo ospite, ma solitamente senza uccidere la cellula batterica. Mentre la cellula si divide, anche il materiale genetico virale viene copiato e trasmesso. Negli studi futuri, ha detto Wang, il gruppo prevede di studiare il meccanismo molecolare che guida le interazioni tra i virus delle profondità marine e i loro ospiti.