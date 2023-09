Dall'utilità del leccare i fossili al water che riconosce l'utente dal suo "lato B". Ecco gli IgNobel 2023 [VIDEO]

Vi siete mai chiesti perché insegnanti noiosi hanno alunni annoiati o quali sono le conseguenze del comportamento sessuali delle alici per la circolazione dell'acqua. O ancora se sia utile o meno ai paleontologi leccare i fossili. Qualcuno l'ha fatto. Anzi, l'ha indagato con tanto di ricerche scientifiche finanziate da università o fondazioni.

Si tratta dei vincitori degli IgNobel 2023, versione goliardica dei Nobel dedicata alle ricerche più assurde e bizzarre del 2023, presentata come di consuetudine da veri premi Nobel (quest'anno Frances Arnold, Nobel per la Chimica nel 2018, Peter Doherty Nobel per la medicina nel 1996 e Wolfgang Ketterle, Nobel per la Fisica nel 2001).



Tema della 33esima edizione (la quarta consecutiva organizzata online dopo la pandemia) era l'acqua.

Ricerche assurde (anche se spesso mosse da quesiti scientifici reali e del tutto rispettabili) e una cerimonia di premiazione per nulla banale. Le ricerche devono essere presentate in modo ultra rapide secondo due modalità: la prima in 24 secondi e la seconda in sette parole.

I premiati del 2023

Premio per la Chimica e la Geologia [POLONIA, UK] a Jan Zalasiewicz per aver spiegato perché a molti scienziati piace leccare le rocce . "Eating fossils", Jan Zalasiewicz, The Paleontological Association Newsletter, n. 96, novembre 2017.

. "Eating fossils", Jan Zalasiewicz, The Paleontological Association Newsletter, n. 96, novembre 2017. Premio per la Letteratura [FRANCIA, REGNO UNITO, MALESIA, FINLANDIA] a Chris Moulin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin e Akira O'Connor per aver studiato le sensazioni che le persone provano quando "ripetono una singola parola molte, molte, molte, molte, molte, molte, molte volte" . "L'induzione di Jamais Vu in laboratorio: Word Alienation and Semantic Satiation", Chris J. A. Moulin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin e Akira R. O'Connor, Memory

. "L'induzione di Jamais Vu in laboratorio: Word Alienation and Semantic Satiation", Chris J. A. Moulin, Nicole Bell, Merita Turunen, Arina Baharin e Akira R. O'Connor, Memory Premio per l'Ingegneria meccanica [INDIA, CINA, MALAYSIA, USA] a Te Faye Yap, Zhen Liu, Anoop Rajappan, Trevor Shimokusu e Daniel Preston, per aver rianimato ragni morti da utilizzare come strumenti per afferrare cose . "Necrobotica: Biotic Materials as Ready-to-Use Actuators", Te Faye Yap, Zhen Liu, Anoop Rajappan, Trevor J. Shimokusu, and Daniel J. Preston, Advanced Science, vol. 9, n. 29, 2022, articolo 2201174

. "Necrobotica: Biotic Materials as Ready-to-Use Actuators", Te Faye Yap, Zhen Liu, Anoop Rajappan, Trevor J. Shimokusu, and Daniel J. Preston, Advanced Science, vol. 9, n. 29, 2022, articolo 2201174 Premio per l'Igiene pubblica [SOUTH KOREA, USA] a Seung-min Park per aver inventato un device da applicare al water in grado di analizzare urina, feci che include un sistema di "impronte digitali" anali e una telecamera in grado di monitore e identificare l'utente dal suo "lato B" . “A Mountable Toilet System for Personalized Health Monitoring via the Analysis of Excreta,” Seung-min Park, Daeyoun D. Won, Brian J. Lee, Diego Escobedo, Andre Esteva, Amin Aalipour, T. Jessie Ge, et al., Nature Biomedical Engineering, vol. 4, no. 6, 2020, pp. 624-635.

. “A Mountable Toilet System for Personalized Health Monitoring via the Analysis of Excreta,” Seung-min Park, Daeyoun D. Won, Brian J. Lee, Diego Escobedo, Andre Esteva, Amin Aalipour, T. Jessie Ge, et al., Nature Biomedical Engineering, vol. 4, no. 6, 2020, pp. 624-635. Premio per la Comunicazione [ARGENTINA, SPAIN, COLOMBIA, CHILE, CHINA, USA] a María José Torres-Prioris, Diana López-Barroso, Estela Càmara, Sol Fittipaldi, Lucas Sedeño, Agustín Ibáñez, Marcelo Berthier e Adolfo García per aver studiato gli effetti mentali nelle persone in grado di parlare al contrario . “Neurocognitive Signatures of Phonemic Sequencing in Expert Backward Speakers,” María José Torres-Prioris, Diana López-Barroso, Estela Càmara, Sol Fittipaldi, Lucas Sedeño, Agustín Ibáñez, Marcelo L. Berthier e Adolfo M. García, Scientific Reports, vol. 10, no. 10621, 2020.

. “Neurocognitive Signatures of Phonemic Sequencing in Expert Backward Speakers,” María José Torres-Prioris, Diana López-Barroso, Estela Càmara, Sol Fittipaldi, Lucas Sedeño, Agustín Ibáñez, Marcelo L. Berthier e Adolfo M. García, Scientific Reports, vol. 10, no. 10621, 2020. Premio per la Medicina [USA, CANADA, MACEDONIA, IRAN, VIETNAM] a Christine Pham, Bobak Hedayati, Kiana Hashemi, Ella Csuka, Tiana Mamaghani, Margit Juhasz, Jamie Wikenheiser e Natasha Mesinkovska per aver usato alcuni cadaveri per verificare se c'è un numero uguale di peli in ciascuna delle due narici di una persona .“The Quantification and Measurement of Nasal Hairs in a Cadaveric Population,” Christine Pham, Bobak Hedayati, Kiana Hashemi, Ella Csuka, Margit Juhasz, and Natasha Atanaskova Mesinkovska, Journal of The American Academy of Dermatology.

.“The Quantification and Measurement of Nasal Hairs in a Cadaveric Population,” Christine Pham, Bobak Hedayati, Kiana Hashemi, Ella Csuka, Margit Juhasz, and Natasha Atanaskova Mesinkovska, Journal of The American Academy of Dermatology. Premio in Scienze della Nutizione [JAPAN] a Homei Miyashita e Hiromi Nakamura per alcuni esperimenti volti a determinare come bacchette e cannucce elettrificate possano cambiare il sapore del cibo. Augmented Gustation Using Electricity,” Hiromi Nakamura and Homei Miyashita, Proceedings of the 2nd Augmented Human International Conference.

Augmented Gustation Using Electricity,” Hiromi Nakamura and Homei Miyashita, Proceedings of the 2nd Augmented Human International Conference. Premio per l'Educazione [CHINA, CANADA, UK, THE NETHERLANDS, IRELAND, USA, JAPAN] a Katy Tam, Cyanea Poon, Victoria Hui, Wijnand van Tilburg, Christy Wong, Vivian Kwong, Gigi Yuen e Christian Chan per uno studio metodologico in grado di misurare noia di insegnanti e studenti . “Boredom Begets Boredom: An Experience Sampling Study on the Impact of Teacher Boredom on Student Boredom and Motivation,” Katy Y.Y. Tam, Cyanea Y. S. Poon, Victoria K.Y. Hui, Christy Y. F. Wong, Vivian W.Y. Kwong, Gigi W.C. Yuen, Christian S. Chan, British Journal of Educational Psychology.

. “Boredom Begets Boredom: An Experience Sampling Study on the Impact of Teacher Boredom on Student Boredom and Motivation,” Katy Y.Y. Tam, Cyanea Y. S. Poon, Victoria K.Y. Hui, Christy Y. F. Wong, Vivian W.Y. Kwong, Gigi W.C. Yuen, Christian S. Chan, British Journal of Educational Psychology. Premio in Psicologia [USA] a Stanley Milgram, Leonard Bickman e Lawrence Berkowitz per esperimenti su una strada cittadina per vedere quanti passanti si fermano a guardare verso l'alto quando vedono degli estranei che guardano verso l'alto . “Note on the Drawing Power of Crowds of Different Size,” Stanley Milgram, Leonard Bickman, and Lawrence Berkowitz, Journal of Personality and Social Psychology.

. “Note on the Drawing Power of Crowds of Different Size,” Stanley Milgram, Leonard Bickman, and Lawrence Berkowitz, Journal of Personality and Social Psychology. Premio in Fisica [SPAIN, GALICIA, SWITZERLAND, FRANCE, UK] a Bieito Fernández Castro, Marian Peña, Enrique Nogueira, Miguel Gilcoto, Esperanza Broullón, Antonio Comesaña, Damien Bouffard, Alberto C. Naveira Garabato e Beatriz Mouriño-Carballido per misurare la misura in cui il rimescolamento delle acque oceaniche è influenzato dall'attività sessuale delle acciughe. “Intense Upper Ocean Mixing Due to Large Aggregations of Spawning Fish,” Bieito Fernández Castro, Marian Peña, Enrique Nogueira, Miguel Gilcoto, Esperanza Broullón, Antonio Comesaña, Damien Bouffard, Alberto C. Naveira Garabato, and Beatriz Mouriño-Carballido, Nature Geoscience.

Gli italiani vincitori

L'edizione 2023 purtroppo non ha visto italiani in corso ma il contributo del Belpaese non è comunque mancato in passato. Come nel 2022 quando un team italiano ha collaborato alla vittoria del premio per la Pace (Junhui Wu, Szabolcs Számadó, Pat Barclay, Bianca Beersma, Terence Dores Cruz, Sergio Lo Iacono, Annika Nieper, Kim Peters, Wojtek Przepiorka, Leo Tiokhin and Paul Van Lange) sviluppando un algoritmo che aiuta i pettegoli a decidere quando dire la verità e quando invece mentire o sempre nel 2022 quando una equipe tutta italiana si è garantita il premio per l'Economia (Alessandro Pluchino, Alessio Emanuele Biondo e Andrea Rapisarda) per aver spiegato matematicamente perché il più delle volte il successo non va alle persone più talentuose, ma a quelle più fortunate.

Da non dimenticare ricerche altrettanto fantasiose come quella presentata nel 2013 quando alcuni ricercatori italiani hanno dimostrato che sulla Luna per gli esseri umani è possibile camminare sull'acqua.