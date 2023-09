Ridere migliora la salute del cuore

AGI – Ridere fa bene al cuore. A dimostrarlo uno studio dell’Ospedale de Clínicas de Porto Alegre in Brasile. I risultati sono stati presentati durante il congresso annuale della Società Europea di Cardiologia ad Amsterdam, la più grande conferenza cardiologica al mondo. Il team ha dimostrato che una risata fa espandere il tessuto all’interno del cuore e aumenta il flusso di ossigeno nel corpo. I pazienti affetti da malattie delle arterie coronarie che hanno partecipato a un corso di terapia della risata hanno mostrato una riduzione dell’infiammazione e una salute migliore, secondo la ricerca.

“Il nostro studio ha scoperto che la risata aumentava la capacità funzionale del sistema cardiovascolare”, ha dichiarato l’autore principale, Marco Saffi, dell’Ospedale de Clínicas de Porto Alegre in Brasile. Nel trial, gli scienziati hanno condotto uno studio unico nel suo genere per verificare se la terapia del ridere potesse migliorare i sintomi dei pazienti affetti da malattie cardiache. Ai fini della ricerca, sono stati coinvolti 26 adulti con un’età media di 64 anni, tutti diagnosticati con malattie delle arterie coronarie, causate dall’accumulo di placca nelle pareti delle arterie che forniscono sangue al cuore.

Lo studio

Per tre mesi, la metà dei partecipanti è stata invitata a guardare due diversi programmi comici della durata di un’ora ogni settimana, tra cui sitcom popolari. L’altra metà ha guardato due diversi documentari seri su argomenti come la politica o la foresta amazzonica. Alla fine delle 12 settimane di studio, il gruppo che ha seguito i programmi ‘comici’ ha mostrato un miglioramento del 10% in un test che misurava quanto ossigeno il loro cuore potesse pompare nel corpo. Il gruppo ha anche mostrato un miglioramento nell’espansione delle arterie. Sono stati anche sottoposti a esami del sangue per misurare diversi biomarcatori infiammatori, che indicano quanto accumulo di placca si sia verificato nei vasi sanguigni e se le persone sono a rischio di infarto o ictus. I risultati hanno mostrato che questi marcatori infiammatori si erano ridotti significativamente rispetto al gruppo di controllo.

“Quando i pazienti affetti da malattie delle arterie coronarie arrivano in ospedale, hanno molti biomarcatori infiammatori”, ha detto Saffi. “L’infiammazione è una parte importante del processo di arteriosclerosi, quando si accumula placca nelle arterie. “Questo studio ha scoperto che la terapia della risata è un’ottima intervenzione che potrebbe aiutare a ridurre questa infiammazione e diminuire il rischio di infarto e ictus. “La terapia del ridere potrebbe essere implementata in istituti e sistemi sanitari come il NHS per i pazienti a rischio di problemi cardiaci.

“Non è necessario che siano programmi televisivi: le persone affette da malattie cardiache potrebbero essere invitate a serate comiche o incoraggiate a trascorrere momenti divertenti con amici e familiari. Le persone dovrebbero cercare di fare cose che le facciano ridere almeno due volte a settimana”. In futuro, Saffi ha suggerito che la terapia della risata potrebbe aiutare a ridurre la dipendenza dai farmaci. Sebbene gli scienziati stiano ancora avanzando nella ricerca sul motivo per cui una bella risata possa essere benefica per il cuore, ora ne hanno una comprensione più solida. “La risata aiuta il cuore perché rilascia endorfine, che riducono l’infiammazione e aiutano il cuore e i vasi sanguigni a rilassarsi”, ha detto Saffi. “Riduce anche i livelli di ormoni dello stress, che mettono sotto pressione il cuore. “Ridere aiuta le persone a sentirsi più felici in generale e sappiamo che quando le persone sono più felici, seguono meglio la terapia farmacologica.”