Un'analisi del DNA svela gli eredi degli schiavi afroamericani

AGI - Alla ricerca delle proprie origini perdute: un’analisi senza precedenti dei legami storici del DNA collega oltre 40.000 parenti viventi negli Stati Uniti agli afroamericani schiavi e liberi che hanno lavorato in una fonderia di ferro nel Maryland conosciuta come Catoctin Furnace poco dopo la fondazione degli Stati Uniti.

Lo studio è promosso da gruppi che cercano di ripristinare la conoscenza delle origini nelle comunità afroamericane, offre un nuovo modo per integrare gli sforzi genealogici, storici, bioarcheologici e biochimici per ricostruire le storie di vita di persone escluse dai documenti scritti e identificare i loro parenti odierni.

La ricerca rappresenta una collaborazione tra l’Università di Harvard, l’Istituto Smithsonian, l’azienda di test genetici 23andMe e la Catoctin Furnace Historical Society. Pubblicato il 4 agosto su Science, il lavoro rivela come 27 individui sepolti a Catoctin Furnace fossero correlati tra loro, le condizioni genetiche che potrebbero aver avuto, da quali regioni dell’Africa e dell’Europa probabilmente provenissero loro o i loro antenati, e dove negli Stati Uniti hanno discendenti e altri parenti genetici viventi oggi.

“Ripristinare i collegamenti genetici diretti tra gli individui afroamericani e gli antenati sepolti nel passato schiavista è un enorme passo avanti sia dal punto di vista scientifico che genealogico, aprendo nuove possibilità per coloro che sono appassionati nella ricerca delle proprie radici familiari,” ha dichiarato Henry Louis Gates Jr., coautore dello studio, professore universitario Alphonse Fletcher e direttore dell’Hutchins Center for African & African American Research presso la Facoltà di Arti e Scienze dell’Università di Harvard, nonché conduttore del programma televisivo di genealogia e genetica “Finding Your Roots”.

Fino ad oggi, le conoscenze genetiche sulle identità e le ascendenze degli antichi afroamericani erano limitate a quanto si poteva dedurre dal DNA mitocondriale, trasmesso dalle madri; dal DNA del cromosoma Y negli uomini; e da confronti con sequenze di DNA in database pubblici di dimensioni moderate che spesso non contenevano un numero sufficiente di partecipanti neri.

Il nuovo studio avanza sequenziando siti dell’intero genoma degli individui storici, confrontando le sequenze con un database di informazioni genetiche anonime di oltre 9 milioni di persone viventi e utilizzando un nuovo algoritmo per determinare le relazioni genetiche tra le persone.

“Il nostro studio combina per la prima volta due sviluppi rivoluzionari nella genomica dell’ultimo decennio: la tecnologia dell’antico DNA, che rende possibile sequenziare in modo efficiente dati di tutto il genoma dai resti umani, e i database genetici personali a uso diretto che contengono dati di milioni di persone che hanno dato il consenso a partecipare alla ricerca,” ha detto il coautore dello studio David Reich, professore di genetica presso il Blavatnik Institute dell’Università di Harvard e professore di biologia evolutiva umana nella Facoltà di Arti e Scienze dell’Università di Harvard.

“Il nostro lavoro dimostra il potere del DNA nel fornire informazioni sulle origini ancestrali,” ha aggiunto. Gli autori hanno reso pubblici i dati di Catoctin Furnace per consentire ad altri ricercatori e appassionati di genetica di utilizzarli.

Tuttavia, avvertono che stabilire relazioni genetiche tra persone viventi e quelle di Catoctin dovrebbe essere affrontato con la massima sensibilità, come descritto in un articolo correlato pubblicato su American Journal of Human Genetics e in un Q&A dello studio a cura di Roslyn Curry, studentessa presso la Harvard Kenneth C. Griffin Graduate School of Arts and Sciences.