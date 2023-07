Renga e Nek insieme per un nuovo album di inediti

AGI - Uscirà il prossimo 8 settembre "Renganek" (Epic / Sony Music), l'album di inediti di Francesco Renga e Nek (Filippo Neviani). Un progetto nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito.

Nell'album saranno contenuti undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, per mostrare la grande sinergia che unisce le voci di Renga e Nek, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere solistiche.

L'album è stato anticipato dai brani "L'Infinito più o meno" e "Il solito lido", che unisce ironia, irriverenza e la leggerezza tipica dell'estate italiana. Renga e Nek sono attualmente impegnati nel tour che li vede protagonisti insieme in tutta Italia dal 2 luglio e che culminerà in due eventi speciali, martedì 5 settembre all'Arena di Verona (sold out) e sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago - Milano.