AGI - Vivere con un animale domestico e avere uno stretto legame non è associato a una riduzione dei sintomi delle malattie mentali gravi. Un sondaggio condotto dall’Università di York ha rivelato che convivere con un animale – un cane, un gatto, un pesce o un uccello, ad esempio – non migliora il benessere né riduce la depressione, l’ansia o la solitudine nei proprietari affetti da gravi disturbi mentali, come il disturbo bipolare o la schizofrenia, rispetto a coloro che vivono senza animale.

I ricercatori, che hanno fatto seguito a un precedente sondaggio condotto nel 2021 sul possesso di animali e della salute mentale durante il Covid-19, affermano che i loro risultati contrastano con la sempre più diffusa convinzione che gli animali migliorino la salute mentale e il benessere in tutti i contesti. In un sondaggio condotto su 170 partecipanti del Regno Unito affetti da gravi disturbi mentali, 81 hanno dichiarato di possedere almeno un animale e oltre il 95% ha affermato che il loro animale dava loro compagnia, una fonte di stabilità nella loro vita e li faceva sentire amati.

Cani e gatti sono risultati come gli animali domestici più frequentemente scelti, in linea con la popolazione generale. La maggior parte dei partecipanti percepiva il legame con il proprio animale come forte. Tuttavia, rispetto alle persone affette da gravi disturbi mentali che non possedevano animali, lo studio non ha riscontrato miglioramenti statisticamente significativi nella salute mentale e nei sentimenti di solitudine.

Nel sondaggio del 2021, che ha utilizzato la stessa coorte di partecipanti, il team aveva scoperto che possedere un animale era, infatti, associato a una segnalata diminuzione della salute mentale tra le persone affette da gravi disturbi mentali, che potrebbe essere stata causata dalle restrizioni della pandemia e dalle sfide nell’accudire l’animale nel contesto del lockdown.

La dott.ssa Emily Shoesmith, del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di York, ha affermato: “Oggi si presume sempre di più che gli animali da compagnia siano benefici per la salute mentale di tutti i proprietari in quasi tutte le circostanze, ma questo potrebbe non essere il caso. La pandemia ha offerto un’opportunità unica per esaminare più da vicino questa questione e abbiamo scoperto che, sebbene molti partecipanti affetti da gravi disturbi mentali abbiano riferito che il loro animale era un ‘punto di riferimento’ in quel periodo, i benefici potrebbero essere stati superati dallo stress e dall’ansia aggiunti causati dall’accudire un animale nel contesto del lockdown”, dicono i ricercatori.

“I nuovi dati sono stati raccolti dopo che le restrizioni della pandemia erano state revocate e, sebbene abbiamo riscontrato piccoli miglioramenti nei risultati del benessere rispetto al sondaggio precedente, non abbiamo riscontrato che il possesso di animali fosse significativamente associato a un miglioramento del benessere, della depressione, dell’ansia o della solitudine”, proseguono gli autori.

Nonostante ciò, la maggior parte dei partecipanti ha percepito un forte legame uomo-animale con il proprio animale da compagnia più stretto e ha riferito che l’animale forniva loro compagnia e una fonte di stabilità nella loro vita. I ricercatori sottolineano che gli animali da compagnia potrebbero comunque essere una parte vitale della rete sociale delle persone che sono state diagnosticate con una grave malattia mentale, ma che è necessario svolgere ulteriori ricerche per comprendere le sfumature della relazione, come ad esempio se il tipo di animale fa la differenza, oltre ad altri fattori esterni che potrebbero causare stress aggiuntivo.

I risultati suggeriscono che la natura delle interazioni umano-animali è complessa. La dott.ssa Elena Ratschen, del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di York, ha affermato: “Una possibile spiegazione per i nostri attuali risultati potrebbe essere che la responsabilità aggiuntiva del possesso di un animale potrebbe ancora esacerbare altri potenziali fattori di stress sperimentati dalle persone che vivono con una grave malattia mentale. Ciò include il costo del cibo, delle spese veterinarie e l’incertezza sulla casa. Il legame tra proprietari e animali è stato percepito come elevato in questo studio ed è indubbiamente molto importante nella vita delle persone. Tuttavia, non è ragionevole presumere che sia un mezzo per migliorare i sintomi di una grave malattia mentale o dissipare i sentimenti di solitudine in una popolazione molto svantaggiata di persone affette da tali malattie”.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Human-Animal Interactions della CABI, conclude affermando che ricerche future potrebbero trarre beneficio da un campione di dimensioni maggiori e dal confronto di una maggiore varietà di specie identificate.