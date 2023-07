>

Giugno è stato il mese più caldo di sempre

Secondo l'osservatorio europeo Copernicus, la temperatura media globale è stata di 16,51 C a giugno, ovvero 0,53 C sopra la media dei tre decenni precedenti. Il record precedente, nel giugno 2019, era di soli 0,37 C al di sopra di questi valori normali