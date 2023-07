AGI - Il razzo Ariane 5 si congeda dopo 27 anni di carriera e dopo essere stato uno dei più grandi successi europei nel settore spaziale. Ma oggi si trova ad affrontare una carenza di lanciatori in un contesto di forte concorrenza per l'accesso allo spazio.

Il suo 117esimo e ultimo volo, previsto per domani tra le 21.30 e le 23.05 da Kourou, nella Guyana francese, trasporterà un satellite di comunicazione militare francese (Syracuse 4B) e un satellite sperimentale tedesco. Inizialmente previsto per il 16 giugno, il lancio è stato rinviato a causa di un'anomalia nelle linee pirotecniche coinvolte nella separazione dei booster, che nel frattempo sono state sostituite. Il decollo sarà "pieno di emozioni" per le squadre del Centro spaziale della Guyana (CSG), la cui vita è stata scandita dal razzo per tre decenni, ha dichiarato all'AFP la sua direttrice, Marie-Anne Clair.

L'Ariane 5 è stato "un'incredibile avventura umana" ha dichiarato Philippe Baptiste, direttore generale del Centre national d'e'tudes spatiales (CNES), in occasione dell'Air Show di Parigi.