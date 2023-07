AGI - È decollato il razzo SpaceX Falcon 9 da Cape Canaveral, in Florida, che trasporta Euclid, il telescopio dell'Esa, l'Agenzia spaziale europea, che dovrà esplorare l'universo sconosciuto e oscuro.

Il lancio è avvenuto alle 17:12 ora italiana. Dopo essersi separato dal razzo, Euclid, che pesa due tonnellate, farà rotta verso un punto dello spazio noto come Lagrange 2, a una distanza di 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, dove si trovano telescopi come Gaia e James Webb.

Da lì, per sei anni, osserverà miliardi di galassie a una distanza fino a 10 miliardi di anni luce. L'obiettivo è quello di creare il catalogo 3D più grande e accurato dell'universo e cercare di far progredire la conoscenza della natura della materia e dell'energia oscura, due entità poco conosciute e che sono invece determinanti per capire le funzioni dell'Universo.