AGI - Una prova fossile diretta conferma per la prima volta che, all’epoca dei dinosauri, i rettili dal collo lungo venivano decapitati dai loro predatori. Lo dimostra lo studio dello Staatliches Museum für Naturkunde di Stoccarda, in Germania, pubblicato sulla rivista Current Biology

Nell’era dei dinosauri, molti rettili marini avevano un collo estremamente lungo rispetto ai rettili di oggi. I ricercatori hanno studiato gli insoliti colli di due specie triassiche di Tanystropheus, un tipo di rettile lontanamente imparentato con coccodrilli, uccelli e dinosauri. Le specie avevano un collo unico, composto da 13 vertebre estremamente allungate e da costole a forma di puntone.

Di conseguenza, è probabile che questi rettili marini avessero il collo irrigidito e aspettassero di tendere un’imboscata alla preda. Ma, a quanto pare anche i predatori di Tanystropheus approfittavano del lungo collo per trarne vantaggio.

Un attento esame delle loro ossa fossilizzate mostra ora che i colli di due esemplari di specie diverse con il collo reciso presentano chiari segni di morsi, in un caso proprio nel punto in cui il collo era spezzato. Secondo i ricercatori, questi reperti offrono una prova rara delle interazioni tra predatori e prede nei reperti fossili risalenti a oltre 240 milioni di anni fa.

“I paleontologi hanno ipotizzato che questi colli lunghi costituissero un evidente punto debole per la predazione, come già raffigurato in modo vivido quasi 200 anni fa in un famoso dipinto di Henry de la Beche del 1830”, ha dichiarato Stephan Spiekman dello Staatliches Museum für Naturkunde di Stoccarda, in Germania.

“Tuttavia, fino al nostro studio attuale su questi due esemplari di Tanystropheus, non c’erano prove di decapitazione o di qualsiasi altro tipo di attacco mirato al collo, conosciute nell’abbondante documentazione fossile di rettili marini dal collo lungo”, ha continuto Spiekman che aveva precedentemente studiato questi rettili come oggetto principale del suo lavoro di dottorato presso il Museo Paleontologico dell’Università di Zurigo, in Svizzera, dove sono conservati gli esemplari.

Nello studio, Spiekman ha collaborato con Eudald Mujal, anch’egli del Museo di Stoccarda e ricercatore associato presso l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, in Spagna, esperto di conservazione dei fossili e di interazioni predatorie nella documentazione fossile basate su tracce di morsi sulle ossa. Dopo un pomeriggio trascorso a Zurigo a esaminare i due esemplari, i ricercatori hanno concluso che il collo era stato chiaramente morso.

“Una cosa che ha attirato la nostra attenzione è che il cranio e la porzione di collo conservati sono indisturbati, mostrando solo una certa disarticolazione dovuta al tipico decadimento di una carcassa in un ambiente tranquillo”, ha detto Mujal. “Solo il collo e la testa sono conservati; non c’è alcuna traccia del resto degli animali, i colli terminano bruscamente, indicando che sono stati completamente recisi da un altro animale durante un evento particolarmente violento, come dimostra la presenza di tracce di denti”, ha affermato Mujal.

“È interessante notare che lo stesso scenario, anche se certamente eseguito da predatori diversi, si è verificato per entrambi gli esemplari, che, ricordiamo, rappresentano individui di due diverse specie di Tanystropheus, molto diverse per dimensioni e forse per stile di vita”, afferma Spiekman.

I risultati confermano le precedenti interpretazioni secondo cui il collo degli antichi rettili rappresentava una struttura evolutiva completamente unica, molto più stretta e rigida di quella dei plesiosauri dal collo lungo.

“La nostra ricerca dimostra ancora una volta che l’evoluzione è un gioco di compromessi”, ha affermato Spiekman. “Il vantaggio di avere un collo lungo era chiaramente superiore al rischio di essere presi di mira da un predatore per molto tempo”.