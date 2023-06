AGI - Buone notizie per le coppie che sognano una famiglia numerosa, ma che hanno un passato di problemi di concepimento. Uno studio della University College London ha scoperto che la probabilità di una donna di rimanere incinta naturalmente dopo aver avuto un bambino grazie alla fecondazione assistita è piuttosto alta, circa una su cinque entro circa 3 anni.

Per arrivare a queste conclusioni, pubblicate sulla rivista Human Reproduction i ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 5 mila donne, coinvolti in 11 studi internazionali. “I nostri risultati suggeriscono che la gravidanza naturale dopo aver avuto un bambino con la fecondazione in vitro è tutt’altro che rara”, commenta Annette Thwaites, scienziata dell’University College London e autrice principale dello studio.

“Ciò è in contrasto con le opinioni ampiamente condivise – da donne e operatori sanitari – e quelle comunemente espresse dai media, secondo cui si tratta di un evento altamente improbabile”, aggiunge.

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia da considerare: i risultati dello studio suggeriscono l’importanza della contraccezione da parte delle coppie che non si sentono pronte per un altro figlio, erroneamente convinte di non poterlo concepire.