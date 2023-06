AGI - In piena pandemia abbiamo imparato a dare la giusta importanza alla febbre come sintomo non trascurabile. In alcuni momenti dell’emergenza Covid-19 si è fatto anche fatica a trovare termometri precisi e affidabili. Ma ora un gruppo di ricercatori della dell’Università di Washington ha ideato un sistema che consente di avere un termometro valido sempre a disposizione.

Hanno cioè creato un’app chiama FeverPhone, che trasforma lo smartphone in un termometro senza necessità di aggiungere un nuovo hardware. L’app consente di utilizzare il touchscreen del telefono e i sensori di temperatura della batteria esistenti per raccogliere dati che un modello di apprendimento automatico usa per stimare la temperatura corporea interna di una persona.

Quando i ricercatori hanno testato FeverPhone su 37 pazienti in un pronto soccorso, l’app ha stimato la temperatura corporea interna con una precisione paragonabile a quella di alcuni termometri già in uso. I dettagli della nuova app e della sua sperimentazione sono stati pubblicati sulla rivista Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies.