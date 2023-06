 Le formiche sanno come prendere le misure

AGI - Le formiche tagliafoglie misurano le dimensioni delle porzioni di foglie. Lo studio condotto da Flavio Roces dell’Università di Würzburg, in Germania, assieme ai suoi colleghi, Daniela Römer e Rebecca Exl, anch’essi dell’Università di Würzburg, è stato pubblicato su Journal of Experimental Biology.

Le formiche tagliafoglie sono insetti capaci di trasportare pezzi di foglie fino a sei volte la loro massa corporea per coltivare funghi nelle loro tane. Gli scienziati hanno scoperto che ogni formica tiene traccia della posizione del bordo della foglia afferrandolo con le zampe posteriori e facendo perno sul proprio corpo mentre taglia per ottenere porzioni perfette di foglie.

Ma prima i ricercatori dovevano capire come gli insetti tagliano i frammenti di foglie regolari. Exl ha realizzato delle foglie finte in parafilm, una pellicola di cera, con uno strato per le foglie sottili (0,13 mm) e tre per quelle spesse (0,38 mm), le ha strofinate con foglie di rovo sminuzzate o olio di rosa per renderle più attraenti per le formiche e le ha installate nell’area di foraggiamento di una colonia di formiche Atta sexdens in laboratorio.

Non appena una formica è salita a bordo, Exl ha recuperato la formica e l’ha posizionata davanti a una telecamera per registrare le sue manovre. Inizialmente, la formica si è adagiata lungo il bordo della foglia, con la zampa posteriore e centrale sul lato più vicino al bordo che afferrava il parafilm. Poi ha tagliato verso l’alto, ruotando gradualmente il corpo fino a raggiungere la posizione verticale mentre intagliava ad arco, attaccando il secondo arto posteriore quando il corpo era quasi verticale.

Man mano che la formica continuava a tagliare, ruotava ulteriormente, liberando alla fine il primo arto posteriore dal bordo della foglia mentre continuava a tenersi con il secondo arto posteriore, fino a recidere il pezzo di foglia, tagliando attraverso il suo bordo, dopo aver ruotato il corpo di 180 gradi.

Quando Exl ha confrontato la postura delle formiche mentre tagliavano foglie spesse e sottili, si è resa conto che avevano adattato la loro tecnica, accovacciando le zampe per ridurre la portata e tagliare frammenti di forma ellittica più piccoli quando avevano a disposizione foglie spesse.

Per studiare la come queste informazioni influissero sul taglio delle foglie, Exl ha aspettato che ogni formica fosse a metà del taglio prima di inserire delicatamente un pezzo di carta tra la formica e la foglia finta per allentare la presa e continuare a tagliare. Senza conoscere la posizione delle zampe rispetto al bordo della foglia, alcune formiche hanno tagliato porzioni ellittiche più piccole.

Le formiche utilizzavano le informazioni fornite dalle zampe posteriori che afferravano il bordo della foglia per guidare la traiettoria del taglio. Tuttavia, alcune formiche erano ancora in grado di tagliare frammenti di dimensioni simili. Exl ha, poi, permesso alle formiche di tagliare una foglia di parafilm, staccando delicatamente gli arti degli insetti dal bordo con la protezione di carta; questa volta le formiche hanno perso completamente la traccia della direzione, producendo frammenti di forma casuale che non assomigliavano affatto ai pezzi ellittici che avevano tagliato in precedenza.

Le formiche tagliafoglie dipendono dalla conoscenza della posizione del bordo della foglia fornita dalle loro zampe e dalla posizione della loro testa, per mantenere la traiettoria del taglio e garantire che non escano mai frammenti che superino la loro forza.