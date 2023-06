Solitudine e insonnia. Le malattie professionali di chi lavora con le intelligenze artificiali

AGI - I dipendenti che interagiscono frequentemente con i sistemi di intelligenza artificiale (IA) hanno maggiori probabilità di sperimentare la solitudine che può portare a insonnia e aumento del consumo di alcol dopo il lavoro. Lo dimostra lo studio dell’American Psychological Association (APA), pubblicato su Journal of Applied Psychology.

I ricercatori hanno condotto quattro esperimenti negli Stati Uniti, a Taiwan, in Indonesia e in Malesia.

“Il rapido progresso dei sistemi di intelligenza artificiale sta dando il via a una nuova rivoluzione industriale che sta rimodellando il posto di lavoro con molti vantaggi ma anche con alcuni pericoli inesplorati, tra cui impatti mentali e fisici potenzialmente dannosi per i dipendenti”, ha dichiarato Lili Tang, assistente alla cattedra di management presso l’Università della Georgia. “Gli esseri umani sono animali sociali e l’isolamento del lavoro con i sistemi di intelligenza artificiale (IA) può avere effetti dannosi sulla vita personale dei dipendenti”, ha continuato Tang.

Allo stesso tempo, lavorare con i sistemi di intelligenza artificiale (IA) può avere dei vantaggi. I ricercatori hanno scoperto che i dipendenti che utilizzavano frequentemente i sistemi di intelligenza artificiale erano più propensi a offrire aiuto ai colleghi, ma questa risposta potrebbe essere stata innescata dalla loro solitudine e dal bisogno di contatti sociali.

Inoltre, gli studi hanno rilevato che i partecipanti con livelli più elevati di ansia da attaccamento, la tendenza a sentirsi insicuri e preoccupati per le connessioni sociali, hanno risposto in modo più marcato al lavoro sui sistemi di intelligenza artificiale (IA) con reazioni sia positive, come aiutare gli altri, sia negative, come solitudine e insonnia.

In un esperimento, 166 ingegneri di un’azienda biomedica taiwanese che lavoravano con sistemi di intelligenza artificiale (IA) sono stati intervistati per tre settimane sui loro sentimenti di solitudine, ansia da attaccamento e senso di appartenenza. I colleghi hanno valutato i singoli partecipanti in base ai loro comportamenti utili e i familiari hanno riferito sull’insonnia e sul consumo di alcol dopo il lavoro. I dipendenti che interagivano più frequentemente con i sistemi di intelligenza artificiale avevano maggiori probabilità di provare solitudine, insonnia e fare un maggior consumo di alcol dopo il lavoro, ma mostravano anche alcuni comportamenti di aiuto nei confronti dei colleghi.

In un altro esperimento, condotto su 126 consulenti immobiliari di una società di gestione immobiliare indonesiana, alla metà dei dipendenti è stato chiesto di non utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale (IA) per tre giorni consecutivi, mentre all’altra metà è stato detto di lavorare con i sistemi di intelligenza artificiale (IA) il più possibile. I risultati per quest’ultimo gruppo sono stati simili a quelli dell’esperimento precedente.

Risultati analoghi sono stati ottenuti da un esperimento online condotto su 214 adulti che lavorano a tempo pieno negli Stati Uniti e da un altro su 294 dipendenti di un’azienda tecnologica malese.

I risultati della ricerca provano che esiste un’associazione tra il lavoro con i sistemi di intelligenza artificiale (IA), la solitudine, l’insonnia e il consumo eccessivo di alcol. “L’ intelligenza artificiale (IA), continuerà ad espandersi, quindi dobbiamo agire subito per ridurre gli effetti potenzialmente dannosi per le persone che lavorano con questi sistemi”, ha detto Tang.