Usare i veicoli robotizzati contro le zanzare portatrici di Dengue

AGI - Secondo un nuovo studio pubblicato su PLOS Neglected Tropical Diseases, i veicoli terrestri senza pilota possono essere utilizzati per identificare ed eliminare le fonti di riproduzione delle zanzare portatrici della febbre dengue nelle aree urbane.

La febbre dengue è una malattia infettiva causata da un virus e diffusa da diverse specie di zanzare del genere Aedes, che diffondono anche chikungunya, febbre gialla e zika.

Con il processo di urbanizzazione, le fognature sono diventate facili luoghi di riproduzione per le zanzare Aedes e la maggior parte degli attuali programmi di monitoraggio delle zanzare fatica a controllare e analizzare la densità di zanzare in queste aree nascoste.

Nel nuovo studio, i ricercatori del Taiwan National Mosquito-Borne Diseases Control Research Center hanno combinato un robot strisciante, una teleferica e un sistema di monitoraggio in tempo reale in un sistema di veicoli terrestri senza equipaggio (UGV) in grado di scattare immagini ad alta risoluzione e in tempo reale delle aree all’interno delle fogne.

Da maggio ad agosto 2018, il sistema è stato impiegato in cinque distretti amministrativi della città di Kaohsiung, a Taiwan, con fossi fognari stradali coperti sospettati di essere punti caldi per le zanzare. Le gravi trappole per zanzare sono state posizionate sopra le fogne per monitorare gli effetti dell’intervento dell’UGV sulle zanzare adulte dell’area.

Nel 20,7% delle fognature ispezionate, il sistema ha trovato tracce di zanzare Aedes negli stadi da larva ad adulto. Nelle fognature positive sono state effettuate ulteriori misure di controllo preventivo, utilizzando insetticidi o getti d’acqua ad alta temperatura.

Subito dopo questi interventi, l’indice di gravitazione (IG) – una misura della densità di zanzare adulte nelle vicinanze – è sceso significativamente da 0,62 a 0,19. “L’uso diffuso dei veicoli terrestri senza equipaggio può potenzialmente eliminare alcune delle fonti di riproduzione delle zanzare vettoriali, riducendo così la prevalenza annuale della febbre dengue nella città di Kaohsiung”, affermano gli autori.