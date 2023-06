L’allattamento prolungato favorisce il rendimento scolastico

AGI – Una maggiore durata dell’allattamento al seno è associata ad un maggiore rendimento scolastico in età adolescenziale. Lo suggerisce uno studio dei ricercatori dell’Università di Oxford, pubblicato online sulla rivista Archives of Disease in Childhood. I bambini che sono stati allattati al seno più a lungo sembrano avere maggiori probabilità di ottenere risultati migliori negli esami scolastici del General Certificate of Secondary Education (GSCE), ovvero il certificato generale di istruzione secondaria, conseguito attorno all’età di 16 anni, rispetto ai bambini non allattati al seno.

I ricercatori hanno analizzato un gruppo rappresentativo a livello nazionale di 4.940 partecipanti inglesi fino all’età di 16 anni e hanno esaminato i risultati degli esami standardizzati per l’istruzione secondaria, stabiliti dal Dipartimento dell’Istruzione inglese, in particolare, il General Certificate of Secondary Education (GSCE) in inglese e matematica. È stato esaminato anche il punteggio Attainment 8, che è la somma di tutti i General Certificate of Secondary Education (GSCE) sostenuti dai bambini.

Secondo le stime, circa un terzo, il 32,8% dei partecipanti non è mai stato allattato al seno, mentre gli altri sono stati allattati per periodi diversi. Solo il 9,5% è stato allattato al seno per almeno 12 mesi.

L’analisi dei risultati ha mostrato che ad una durata maggiore dell’allattamento al seno erano associati migliori risultati scolastici.

Solo circa un quinto, il 19,2% dei bambini allattati al seno per almeno 12 mesi non ha superato l’esame General Certificate of Secondary Education (GSCE) di inglese, rispetto al 41,7% di quelli che non sono mai stati allattati al seno, mentre il 28,5% di coloro che sono stati allattati al seno per almeno 12 mesi ha ottenuto la sufficienza rispetto al 9,6% dei bambini non allattati al seno.

Per quanto riguarda il General Certificate of Secondary Education (GSCE) di matematica, solo il 23,7% dei bambini allattati al seno per almeno 12 mesi non ha superato il test, rispetto al 41,9% di quelli mai allattati al seno, mentre il 31,4% di quelli allattati al seno per almeno 12 mesi ha ottenuto la sufficienza, rispetto all’11% dei bambini non allattati al seno.

La ricerca ha mostrato come, rispetto ai bambini mai allattati al seno, i bambini allattati al seno per almeno 12 mesi abbiano riscontrato il 39% in più di probabilità di ottenere una sufficienza elevata per entrambi gli esami e il 25% in meno di fallire l’esame di inglese.

Gli scienziati hanno tenuto conto anche di altri fattori, come lo status socioeconomico a livello di famiglia e il livello dell’intelligenza materna.

“La durata dell’allattamento al seno è associata a migliori risultati scolastici tra gli adolescenti di 16 anni di età residenti in Inghilterra; l’allattamento al seno dovrebbe continuare a essere incoraggiato, quando possibile, poiché i potenziali miglioramenti nei risultati scolastici costituiscono solo uno dei suoi possibili benefici” hanno affermato gli autori.